中華電信與文策院合作 羅大佑宜花東鹿直播開唱「宜蘭站，初見童年」演唱會

中華電信布局5G創新應用服務，積極與各創新產業合作。 今年並與文化內容策進院（簡稱文策院）合作8/29羅大佑宜花東 鹿直播開唱最終站—「宜蘭初見童年」演唱會，現場民眾可透過5G 體驗演場會不同的演出方式。此外， 無法到現場的民眾也可透過中華電信MOD與Hami Video免費觀看線上直播，同步感受到現場5G AR應用的魅力。

羅大佑「宜花東鹿直播開唱」演唱會，8/8從「鹿港」啟程，8/ 29將來到最終站宜蘭，前三場在線觀看人數吸引近百萬人次觀看， 最終壓軸場將攜手中華電信，讓5G科技應用與音樂碰撞出火花， 為歌迷獻上前所未見的感官體驗。

本次羅大佑宜花東鹿直播演唱會宜蘭壓軸場，中華電信於現場提供5 G網路結合演唱會中5G的AR(擴增實境)與3D多視角創新應用 ，民眾可透過終端設備在羅大佑演唱代表作時和現場互動。未能到現 場的民眾亦可利用中華電信MOD與Hami Video免費同步線上觀賞直播，或是利用24小時內重播收視( 註)，期盼透過線上直播，讓不能到現場的觀眾同步感受到現場5G 應用的魅力。

中華電信希望透過此次與文策會合作， 在台灣與各領域產業合作打造更多的5G創新場域， 讓更多客戶感受5G創新服務的魅力，進而帶動更多5G新應用， 引領台灣進入5G新世代。