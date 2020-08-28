淡水新增崁頂、學府2長照C據點 博德書院文教協會提供道場轉做公益

新北市老年人口已突破60萬人大關， 將近佔全市總人口15%，新北市政府為讓長輩在地安老、 健康樂活，極力推動銀髮俱樂部和社區照顧關懷據點。 淡水區28日一口氣就成立2個長照C據點，而且是銀髮俱樂部3. 0級的，從週一到週五，天天排滿健康促進和藝文歌唱的課程， 中午一律供應養生的素食餐點，讓鄰近的崁頂、學府兩里長輩直呼「 足甘心！」 這2個3. 0據點是由新北市博德書院文教公益推廣協會所申請設立的， 協會理事長林俊仁表示，台灣已進入高齡社會， 協會秉持傳統儒家思想，「不獨親其親、不獨子其子」，希望做到「 老安少懷」，因此將原本一貫道道親聚集的博德新城道場空間， 拿出來做據點，並聘任講師和許多志工為社區長輩服務。 社會局長張錦麗、淡水區長巫宗仁、市議員陳偉杰、鄭宇恩， 和崁頂里長盧春安、學府里長林文成等均出席成立儀式。 張錦麗表示， 新北市年滿65歲的長輩到7月底已突破60萬人大關， 因此侯市長一直在推動在地安老的政策， 日前全市才新增149處銀髮俱樂部，淡水地區加上新成立的崁頂、 學府2站，就有12個長照C據點，非常感謝協會不僅提供場地、 志工人力，而且天天排滿課程，讓社區長輩可以就近上課、運動、 共餐。 成立大會安排動健康種子老師何依潔帶領長輩一起跳小蘋果等健康操 ，中午並由協會志工在地下室中央廚房烹調素食料理，讓長輩共餐。 協會表示，目前9月份課程均已排定，包含桌遊、養性書法、國畫、 預防失智失能的大富翁、詩歌吟唱、卡拉OK、吐納養生功等， 歡迎鄰近社區長輩參加。