府中15九月「百工顯影」影展 選映臺語電影《蚵豐村》展露勞動者群像

勞動者是社會的基石，府中15九月策畫「百工顯影」 主題影展，透過影片向觀眾介紹形形色色勞動者之工作樣態。 首波推薦全臺語發音的臺灣電影《蚵豐村》， 以及提名奧斯卡最佳紀錄片獎的《大地蜜語》， 歡迎民眾踴躍前往觀影，一起見識不一樣的百工面貌。

榮獲2019義大利都靈影展奇布蒂獎的電影《蚵豐村》， 是由臺灣新銳導演林龍吟的首部作品，全片以十六釐米底片拍攝， 片終將嘉義沿海漁塭風光盡收眼底，透盡在地特色， 劇情講述離村多年的青年返鄉， 在面對傳統的父親與想靠著體驗蚵農生活而大發觀光財的兒時玩伴時 ，該如何自處？此外，由英國名導演肯洛區轟動坎城新作《 抱歉我們錯過你了》，則是描述金融海嘯背景下， 英國小家庭的就業故事，本片談討貨運產業之勞動問題，選題犀利， 也直視第一線勞動者之苦難。

紀錄片《大地蜜語》與《種植人生》 則帶觀眾看向傳統與創新的不同思維。提名2020奧斯卡最佳紀錄 片的電影《大地蜜語》描繪北馬其頓養蜂人的日常生活， 以貼近人物的親密觀點，接觸養蜂人哈緹潔的生命感悟；而由《 春江水暖》導演顧曉剛執導的作品《種植人生》， 描述一位試圖革新農業的中國小農夫妻生活， 在有機農業的艱辛之下， 要面對更多的是夫妻生活必然要的摩擦與磨合。

府中15將於9月6日播映《蚵豐村》， 並邀請導演林龍吟出席映後座談；「經典臺灣紀錄片」單元將於9月 20日播映《長情的告白》，亦安排導演曾文珍出席映後座談， 一同窺見照顧服務員的勞動面貌。票券已於8月20日啟售， 凡觀賞當月售票3場次就有機會獲得由寶瓶文化所提供之警界紀實文 學《你所說的都將成為呈堂證供》一冊。詳情請洽府中15官方網站 https://web.fuzhong15.ntpc. gov.tw/films/ ，及臉書粉絲專頁。