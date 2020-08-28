新北平安柚 有拜有保佑

年度盛會中元普渡將至，還在煩惱該買什麼祭祀供品嗎 ?新北市八里區今年首度推出平安柚組合， 紅色單顆包裝的平安柚價格親民，每顆只要50元， 擺在供桌上不僅外型討喜，「柚」子也象徵保祐平安， 讓你有拜有保佑。且單顆包裝小家庭也適合，不用擔心吃不完， 數量有限，快點把握機會購買!

八里區擁有好的日照、土質、海風的環境優勢， 出產的文旦柚不僅口感香甜、果肉Q彈， 每一口都能滿足消費者夏日的味蕾，是非常適合夏天的水果。 八里區農會理事長蔡秋煌表示，今年因為文旦柚成熟期天氣晴朗， 加上今年白露以及中秋節日期差距夠長， 讓文旦柚在上市前有足夠成長時間，預期今年文旦柚品質佳。 今年配合中元節，推出新北平安柚，祝福大家都能生意興隆，平安9 9，歡迎大家踴躍購買新北文旦柚!

八里區農友林炳昌表示，新北平安柚是大家中元普度的首選， 很多人普渡的時候都會吃很多，這時候剛好來一顆平安柚， 不僅保佑你平平安安，酸酸甜甜的平安柚， 還能夠幫助解膩以及消化。 同時好的東西就是要和自己的親朋好友分享， 新北平安柚也是你中元節送禮的好選擇!

農業局長李玟表示每逢8至9月是新北文旦柚盛產的季節， 今年首波行銷配合情人節推出的新北幸福心型柚好評不斷， 接著應景中元推出新北平安柚，諧音「柚」象徵保「佑」， 除了傳統三牲、糕餅外，非常適合做為祭祀的鮮果貢盤。 且本市因當地特有的海風納離子以及火山岩成份土壤， 孕育出的文旦柚品質一流，吃起來酸甜比例適中，品質相當好， 歡迎民眾踴躍訂購，訂購資訊可洽八里區農會02-2610- 2996或是八里區農會「小農電鋪直銷站」網站：https:/ /www.gotobali.com.tw/。