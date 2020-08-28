新北力推生活化母語 客語課程方案閃耀全國

客家委員會於本(8)月25日公布「 客語結合十二年國教校訂課程實施計畫」優秀課程方案學校， 108學年度新北市共有9間學校申請該計畫， 即有8間學校受客委會評選優良課程方案學校， 入選和得獎學校數在六都獨占鰲頭， 其中秀山國小與永和國小更榮獲特優之殊榮， 在全國65所學校中脫穎而出，閃耀全國。

新北市教育局長張明文表示，新北市是多元族群融合的城市， 母語教育為新北市重點政策之一，近年來以生活化、樂學母語、 樂玩母語為概念，希望學生能自然而然習得母語、愛說母語、 也愛唱母語歌，進一步讓學生有學習多元文化的機會。 新北市雖未有客家庄，但客家人口仍數位居全國第2， 為了推動客語教學， 本市每年鼓勵學校積極參與中央計畫讓各校依照發展特色， 在彈性學習課程中，結合客語教學落實語言傳承， 這次能獲得如此佳績，代表推動的政策方向受到肯定。

秀山國小連續兩年參與客家委員會辦理的優良課程方案， 均獲特優之好評。今年，該校課程以校犬「好客」為主題， 讓學生客語結合生命與環境教學，培養學生觀察問題、 面對問題與解決問題的態度與能力， 課程中學生學習的不僅是社會文化的體認， 更是對社區的關懷與環境保護的行動;另一間榮獲特優的永和國小， 由老師們共同備課，配合學生學習年段，設計小組競賽遊戲、 食物分享…利用現有資源，提升學生學習興趣，達到樂學、 樂玩母語的願景。

教育局表示，「母語文化融入生活，打造新北多語校園」 為新北市本土語教育政策推動方向，透過課程紮根、師資專業、 沉浸教學和趣味學習四大主軸，持續推動閩南語、客家語、 及原住民族語學習，將母語流利運用於生活當中， 並透過母語學習達到文化認同，我們希望本土語在本市深耕、茁壯， 更期許新北市未來成為一個傳承母語文化的多語城市。