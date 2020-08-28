【府院拍板】台灣鬆綁瘦肉精豬肉、放寬30月齡以上美牛進口 　養豬協會: 若無配套措施、將再抗爭

總統蔡英文28日下午在總統府敞廳召開記者會，針對國際經貿情勢發表談話(中央社) 總統蔡英文28日下午在總統府敞廳召開記者會，針對國際經貿情勢發表談話(中央社)

更新時間: 2020-08-28 17:21

首次發稿: 2020-08-28 16:17

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統蔡英文今天(28日)下午在總統府敞廳召開記者會，針對國際經貿情勢發表談話，並宣布在保護國人健康的前提下，依據科學證據、國際標準，訂定美國豬肉萊克多巴胺進口安全容許值，並放寬30月齡以上美國牛肉進口。

總統蔡英文今天宣布，針對延宕已久的美豬美牛問題，經過這幾年評估，她責成相關部門，在保護國人健康下，依據科學證據、國際標準，訂定進口豬肉萊克多巴胺安全容許值，以及放寬30月齡以上美國牛肉進口。

她說，台灣站在歷史轉折點上，必須掌握戰略機遇，推開障礙，打開活路，走向全球經濟新舞台。

除蔡總統外、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、總統府秘書長李大維、立法院黨團總召集人柯建銘都出席這場記者會（如下圖) 。

台灣希望與美國洽簽自由貿易協定，多年來卡在美國牛肉與含瘦肉精豬肉銷往台灣受限的問題，美國貿易代表萊特海澤曾表示，台灣仍限制美豬美牛產品的市場准入，解決這些問題對於加深與台灣貿易投資關係至關重要。

台灣目前有條件開放美豬、美牛進口，美國一直希望台灣進一步開放美國30月齡以上牛隻的牛肉，以及有使用瘦肉精且符合國際食品法典委員會（Codex）規範殘留標準的美國豬肉。

針對總統蔡英文今天下午宣布鬆綁瘦肉精美國豬肉等，雲林縣長張麗善說，雲林養豬頭數占全國近30%，養豬戶有1196戶，堅決反對美豬肉再鬆綁，保護養豬產業與養豬農生計。

中華民國養豬協會秘書長張生金表示，養豬協會立場還是堅決反對含瘦肉精美國豬肉進口，因為目前開放進口的不含瘦肉精美國豬肉每公斤才新台幣35到40元，根本就快要是國產豬肉生產成本每公斤60到62元的一半，如果輸入含瘦肉精的豬肉，價格更低，擔心衝擊會更大。

張麗善指出，雲林縣現有養豬頭數156萬隻，占全國近30%，養豬戶高達1196戶，呼籲政府審慎評估，切勿犧牲養豬農的權益及消費者的健康，開放含有瘦肉精等有害人體健康的豬肉進口。

她說，雲林養豬產業歷經口蹄疫拔針及非洲豬瘟的考驗，不僅飼養環境及技術升級，且肉質佳，深具有市場競爭力。

張麗善指出，但因為豬隻飼養成本的差異，政府若鬆綁瘦肉精美國豬肉，本土的養豬產業根本無法與美國競爭，國內自產豬肉市場可能會崩盤。

張生金表示，上午未接獲政府單位通知開會研議因應措施，下午則有召開，但協會還是先前所說的立場，希望政府不能損害國產養豬產業生計，必須強化國產產業體質，否則預計未來國產豬肉市占率會跌2成。

稍早針對外傳總統府將宣布美豬進口，中華民國養豬協會幹部28日下午表示，進口美豬最大問題還是在瘦肉精，如果沒有配套或對策，就任意開放，不管美方給我國多大壓力，他們將抗議到底。

《聯合》引述中華民國養豬協會副理事長康富戶說，進口美豬最大問題在於瘦肉精。康富戶說，美國可用瘦肉精，台灣不可用，兩種不同標準的豬肉，卻要放在一起賣，對消費者也不公平。

他希望政府一定要坐下來，好好和業界溝通，對於瘦肉精問題要有個解決辦法，他不希望陳水扁時代的抗爭再重演。

圖/中央社