我國再添7名傑出高專人才歸化 如願根留台灣

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）內政部今(28)日召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過專長半導體研發設計的日本籍水沼先生等7位高級專業人才，歸化我國國籍。自105年12月21日「國籍法」修正施行迄今，累計已有156名長期在臺灣付出，熱愛並認同這塊土地的外國高級專業人才，在免喪失原有國籍情形下，歸化我國。

內政部表示，本次通過審查的高級專業人才共計7名，包括教育領域4名、科技領域1名、經濟領域1名、醫學領域1名，且有年輕化的趨勢，多為30至50歲的青壯年人才。

內政部表示，日本籍水沼先生專長半導體研發設計，曾發表多篇國際期刊論文及科技報告，且長期推廣智慧型生醫感測穿戴裝置、車聯網邊緣運算、電子紙智慧棋盤方案等。

水沼先生深耕臺灣半導體領域工作資歷超過19年，並不定期於經濟部工業局補助開設的短期在職培訓擔任講師，協助培訓產業人才，有助提升我國科技產業發展。

馬來西亞籍余先生為電子設計資深工程師，專長電動車電池組系統研發與設計。推動智能電動車輛產業發展為我國當前五加二產業創新一環，可減少對石油的依賴及碳排放量，余先生專長交流伺服馬達驅動器研發，為我國發展智能電動車輛產業亟需的人才。

越南籍陳氏蘭現職為高雄大學專任助理教授，不但教學表現優異，曾獲得校內院級優良教師及教育部計畫績優教師獎，且配合我國新南向政策，積極促進臺越教育文化交流，如擔任與越南大學簽訂MOU的聯絡窗口等。

陳氏蘭為我國國家考試或競賽的主要越南語專家，也擔任教育部等機關新住民語文學習教材越南語編輯委員，長期投入越南語教材編撰、師資培訓、考試評審等工作，對於我國推動新南向語文教學計畫貢獻良多。

內政部表示，高級專業人才歸化取得我國國籍後，將擁有參政權，也能享有各種社會福利保障。