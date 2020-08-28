日本 teamLab 新展！武漢肺炎疫情下溫暖互動讓花綻放　號召全球拿起手機線上參與　

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 日本知名科技藝術團隊teamLab擅長打造沉浸式體驗空間，創造出絢麗如夢幻般的場景，受到新冠肺炎疫情影響，teamLab邀請全球民眾宅在家一起參與線上互動展，透過手機上傳自己上色的花卉，和全球網友一起讓花在家中綻放！

礙於全球疫情持續，世界各國興起一股線上新浪潮，舉凡商展、藝術展和博物館都紛紛以線上展的形式呈現，而日本沈浸體驗團體 teamLab最近除了在東京展覽中專屬場館推出兩款全新大作，還另外特別企劃了一檔線上互動作品《Flowers Bombing Home》，讓線上展直送世界各國民眾家中。



《Flowers Bombing Home》(圖/teamLab)



手機上傳繪畫參與《Flowers Bombing Home》(圖/teamLab)

《Flowers Bombing Home》收集各國民眾自己親手繪製的花朵，這幅線上互動作品會將世界各地網友繪製的花朵合而為一，讓大家就算無法飛到東京看展，也可以在家觀賞、在家參與，與世界聯結，在世界的各個角落遍地開花。

teamLab表示，人們在世界各地繪製的花朵將會持續綻放直到疫情結束，此計畫結合全球各地的參與者的善意，希望在疫情期間透過這樣的方式與世界交流互動，讓全球防疫期間用藝術的方式增添溫暖。



《Flutter of Butterflies Beyond Borders》(影/teamLab)

teamLab在向日葵盛開的8月於東京台場teamLab Borderless添加的兩幅新作，分別是「無限繁衍的生命」（Proliferating Immense Life），以及「無邊界的群蝶超然的空間」（Flutter of Butterflies Beyond Borders, Transcending Space）。

如果想參與《Flowers Bombing Home》的藝術創作，請猜考下方操作方法步驟，詳情請前往官網查詢。

【操作方法】

準備設備

這個作品會在YouTube Live上即時誕生，提供觀賞。

請盡可能使用電視等螢幕較大的設備觀看YouTube Live。

請透過準備的設備開啟YouTube的應用程式，搜尋「Flowers Bombing Home」來觀賞作品。

https://www.youtube.com/c/teamLabART/live

【參與作品】

(1)從官方網站下載繪圖紙畫出花朵的圖樣，可透過智慧型手機或於列印出來的紙上作畫。

https://flowers-bombing-home.teamlab.art/jp/paint

(2) 上傳描繪完成的繪圖紙

將繪圖紙上描繪的花朵圖像上傳至官方網站。

(3) 花朵盛開

上傳之後的花朵會在YouTube Live上和世界各地的人們繪製的花朵合而為一，美麗綻放。

請透過準備的設備開啟YouTube的應用程式，並且搜尋「Flowers Bombing Home」來觀賞作品。