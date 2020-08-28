被遺忘的民族《渤海與肅慎》

語言與文字以不同的方式承載著一個民族的文明與發展，隨著滿洲族移居台灣、日本、南韓與歐美國家後，精通滿語的人逐年減少，遵守傳統習俗的人亦不多，只剩下居住在新疆伊犁或散居各地的長者還能用滿語溝通，講述滿洲國的歷史與文化。

為此，聯合國教科文組織多年前已將滿語列為極度瀕危語言。

台灣尚有好幾萬名滿族後裔，然而懂滿洲國的歷史文化屈指可數，會講道地滿語的人也不多了，只剩廣定遠．孔果洛教授，師承其父親廣祿先生，同時承接其衣缽，自退休後、不辭辛勞到各大學教授滿語，學生數遍及國內外，有的還是研究少數民族的學者、專家。而這些人正持續在各地搜集資料，發表研究論文，重塑其歷史脈絡。

《渤海與肅慎》一書歷經二個寒暑，特約國內知名學者劉學銚、張華克、戈思明、袁公瑜、甘德星等多位學者，各就其所長著為專文，集結成書，於今(2020)年5月出版。

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文章節錄：

亞洲北部，就空間的橫軸看，東起大興安嶺、西至裹海東岸，南起萬里長城，北抵西北利亞，在這廣袤的空間裡，有崇山峻嶺，有一望無垠的草原，有綿長的河流，有星羅棋布的湖泊，更有黃砂滾滾的荒漠；從時間的縱軸看，自遠古以至今，都與較南邊的黃河流域有著密不可分的關係。這片廣袤的空間與綿長的時間裏，孕育出幾個支系的民族，如肅慎系，東胡系，匈奴系、突厥系(屬敕勒系)等民族，這些民族都曾經在人類歷史上發光發熱，留下光輝的痕跡。

源起並聚居於上述廣袤空間裏的許系支民族，最早見諸漢文文獻者，應首推肅慎系，據史傳所載，虞舜時肅慎氏曾來獻楛失，從而可證肅慎系民族與華夏系同是源遠流長的民族，肅慎系民族衍生出許多支系民族，因時代不同而有許多不同稱謂，肅慎或作息慎；自漢季迄魏，晉稱挹婁，北魏稱勿吉，隋唐以黑火靺鞨著稱，建有渤海國，在亞洲大陸東北角創下了璀璨的渤海文明，也把中原的漢文字傳播到亞洲大陸的東北角，渤海是肅慎系民族。稍晚於渤海的肅慎系女真族，曾建有金朝，統治今東北及大部分華北地區，女真族的金朝曾創制女真大、小字兩種文字，古往今來有上千種民族。雖然都有其語言，但能創制文字的民族，則不多，女真族能創制文字，證明其為極優秀的民族；女真的後裔滿族，曾經創建了大清帝國，從其首領愛新覺羅．努爾哈齊於西元1616年崛起稱金國大汗，至西元1911年清朝宣統宣布退位，前後享祚二百九十六年，自秦以來二千多年間，曾經命王稱帝，建元立號的政權不下五、六十個之多，但享祚超過兩百年的，只有西漢、唐、遼、明及清五個王朝，可見肅系民族何其優秀。(文章未完)