【快報】日本媒體：安倍晉三健康惡化　擬在今天辭首相職務

更新時間: 2020-08-28 15:05

首次發稿: 2020-08-28 13:52

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日本放送協會（NHK）發出快訊稱，首相安倍晉三因舊疾惡化，為避免對處理國政有所影響，決定將辭去首相職務。

此外共同社引述日本自民黨相關人士28日透露，首相安倍晉三（65歲）基本決定辭職。他認為自身健康狀況惡化，繼續履行首相職務很困難。

安倍2012年12月第二次上台以來至今已大約7年半。在未能實現其展現意願的修改《憲法》及解決朝鮮綁架日本人問題的情況下卸任首相。雖被稱為「安倍獨大」，但在新冠病毒(武漢肺炎，COVID19) 對策上迷失方向，內閣支持率呈現下降趨勢。自民黨將迅速進行總裁選舉，選出新總裁。

日媒報導指，安倍晉三會在稍後舉行記者會，正式宣布因健康理由辭職。早前曾傳出，安倍晉三辭職後，會由副首相兼財相麻生太郎接任首相。

安倍日前兩度赴醫院檢查，引發外界關注健康狀況，預料將在日本當地時間今天(28日)下午5時的記者會親自對外說明。

中央社指出，今天稍早包括共同社在內的日本媒體才報導，據多名政府官員透露，安倍打算今天在官邸舉行記者會，說明日本防疫措施並表明繼續擔任首相的意願，不料才隔數小時就出現截然不同的消息。

8月4日在日本上市的一家週刊報導，安倍7月6日在首相官邸（行政中心）的辦公室有吐血情形。外界認為是因為長期防疫工作，加上九州等地豪雨成災的問題，壓垮安倍。

美國有線電視新聞網CNN在8月25日曾報導，65歲的安倍曾有連續工作147天的紀錄，內閣官房長官菅義偉被問及背後原因時回答：「首相堅持他應在崗位上親自領導。」CNN形容，安倍可說是將日本人在職場上拚命的精神 (do or die) 發揮到了極致。

由於安倍一直受慢性腸道疾病潰瘍性大腸炎(ulcerative colitis ) 所苦，許多人擔心2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情的壓力，加上他本身的健康問題，會讓他不堪負荷。

而當前的狀況，也讓人想起2007年安倍曾以健康為由閃辭首相一職，2012年後才又回鍋擔任首相。

四天前也就是8月24日，安倍晉三連續在任天數累計2799天，超過他的外叔公、前首相佐藤榮作的2798天，成為日本憲政史上連續在任最長的紀錄。

安倍曾於8月17日到位於東京都信濃町的慶應大學附屬醫院進行健康檢查，停留7小時半，雖沒住院，但朝野政黨人士對他的健康狀況感到不安。

安倍是執政黨自民黨黨魁，自民黨於2017年修改黨規，將黨魁任期由「連任2屆6年」改為「連任3屆9年」，安倍黨魁的任期到明年9月底為止。

安倍於2006年9月首度當上首相，當時52歲的他是日本二戰後最年輕的首相，後來因健康出問題，執政約一年後下台。

2012年9月自民黨黨魁選舉，安倍獲勝，2012年12月眾議院選舉，自民黨從民主黨手中奪回政權，之後自民黨2度黨魁選舉，都是安倍獲勝。

安倍晉三小檔案

出生：1954年9月21日

現職：日本首相、自民黨總裁、眾議院議員

學歷：日本東京成蹊大學法學部政治學

主要經歷：

◆2006年首度當選自民黨總裁，並就任首相，成日本二次大戰後最年輕首相、2007年率自民黨在參議院選舉大敗，加上個人健康因素，請辭首相。

◆2012年第2次當選自民黨總裁並就任首相、2015年連任自民黨總裁並連任首相。