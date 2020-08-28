台灣史上最熱的夏天 平均氣溫高達29.54度

中央氣象局預報中心主任呂國臣今天表示，今年夏天6月到8月26日均溫達攝氏29.54度，是史上最熱一個夏季，其中大武今年7月觀測到40.2度、台北39.7度及玉山23.8度都創歷史紀錄。

中央氣象局今天舉行「109年秋季天氣展望」記者會，會中氣象局預報中心主任呂國臣表示，由於今年6月到8月太平洋副熱帶高壓異常偏強，造成台灣氣溫明顯偏高，成為史上最熱的一年。

呂國臣表示，今年夏季平均氣溫高達攝氏29.54度，高於之前最高紀錄為106年7到9月的29.41度，其中今年7月大武觀測到40.2度、台北39.7度及玉山23.8度都創下該站本身的歷史最高溫紀錄。他也表示，今年雨量也偏少，只有平均值的5成。

根據氣象局觀測，今年6月到8月，統計至8月26日，高於35度共有72天，高於36度有55天，高於37度有30天，達到38度以上高溫也有13天，都創下歷史紀錄。

在颱風方面，呂國臣說，也因為太平洋高壓偏強，造成今年梅雨提早結束，7月也創下首次西北太平洋無颱風生成紀錄，8月生成6個颱風，比平均值5.6個略多；截至今天為止，今年也只有8個颱風，明顯少於氣候平均值13.4個，但也因為生成地點偏西，且較接近陸地，強度偏弱，生命相對較短，對台灣影響也較低。

呂國臣也指出，預計秋季颱風生成頻率會略多於氣候平均，侵台機率則以正常機會高，估計9到10月有1到2個颱風侵台。他也提醒，秋颱容易有東北季風共伴效應，提醒民眾要特別留意。

展望今年秋季，呂國臣說，目前熱帶地區海、氣狀態接近正常，雖然有反聖嬰現象的趨勢，但強度較弱，對台灣氣象影響尚待觀察。

呂國臣說，預估今年秋季台灣氣溫偏暖到正常，偏高溫機率也會逐月下降，雨量則以接近正常機率較大。預計9到10月雨量正常偏多機率高，11月則是無明顯訊號。

他也強調，今年6月到8月各地雨量偏少，且氣候上中南部將進入枯水期，呼籲各界要節約用水。