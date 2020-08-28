協助新南向防疫不缺席 台灣捐贈孟加拉10萬枚口罩等醫療物資

（台灣英文新聞/ 綜合報導）受到武漢肺炎疫情衝擊，孟加拉境內疫情嚴峻，台灣對外貿易發展協會協助募集相關醫療用品，援贈醫療物資於日前送抵孟加拉首都達卡， 8月24日舉辦捐贈儀式，我方由外貿協會派駐達卡「台灣貿易中心代表」左惟達主任代表出席，捐贈物資包括10萬枚醫療口罩、1,600枚N95口罩、500件防護衣、200個護目鏡、1萬個防護面罩及4萬枚一般口罩。

外貿協會表示，衛生部部長札西德·馬利克(Zahid Maleque)、孟國商業部部長提普·孟西(Tipu Munshi）及郵電部長穆斯塔法·賈巴 (Mustafa Jabbar)等人均出席捐贈儀式。

孟加拉郵電部部長賈巴在捐贈儀式中表示，因為全球性的客服中心及遠距醫療無法間斷特性需求，孟加拉政府將盡力確保疫情期間通訊網路服務正常運作。

賈巴也進一步表示，他很高興能促成此次的防疫物資捐贈，從他起頭的第一封電郵，直到防疫物資抵達孟加拉，協助清關到見證捐贈儀式，他全程參與。

此項雙邊合作案起源於今年4月間孟國郵電部長以電子函向外貿協會董事長黃志芳提出請援，並透過該國民間企業華頓集團(Walton Group)安排醫療物資運送及安排捐贈儀式等事宜。

除上述醫療物資捐贈之外，我民間企業也慷慨參與義舉，例如：貿協於6月4日與義大醫院及諾貝爾集團合作，開辦對孟加拉醫療人員線上防疫課程，活動共有當地醫師及相關業者80餘位參加。另外勤力合公司響應捐贈防護面罩、諾貝爾集團捐贈護目鏡、孟加拉臺灣商會捐贈4萬枚一般口罩。

外貿協會為分享我國防疫經驗，除分別與成大醫院及義大醫院合作，辦理印度及孟加拉線上防疫研討會獲廣大迴響外，更於本年6月初建置「臺灣防疫國家館」，收錄超過2,000家防疫產品廠商及20所醫療院所的防疫醫療服務介紹，與國際間有防疫需求的地區分享，目前瀏覽已突破220萬人次。