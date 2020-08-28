台灣監察院秘書長定案　最高檢察署「主任檢察官」朱富美出任

因應最高法院言詞辯論常態化及大法庭法制化，最高檢察署108年2月26日正式成立訴訟組，檢察官朱富美(左2）即其中一員。 中央社檔案照片 因應最高法院言詞辯論常態化及大法庭法制化，最高檢察署108年2月26日正式成立訴訟組，檢察官朱富美(左2）即其中一員。 中央社檔案照片

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）監察院今天(28日) 宣布，監察院秘書長一職，將由最高檢察署主任檢察官朱富美出任。

監察院透過新聞稿表示，朱富美司法官學院22期結業，台大法學博士、碩士；美國印第安那大學法學碩士；美國哈佛大學甘迺迪學院研究，曾任花蓮、基隆、台北地檢署檢察官、主任檢察官，擔任檢察官超過33年，熟稔司法實務。

朱富美在擔任最高檢察署訴訟組檢察官期間，曾參與最高法院「大法庭」辯論，也曾代表法務部參與憲法法庭辯論，法學素養深厚。

監察院指出，朱富美在檢察官生涯中，深入關心婦幼人權，在花蓮、基隆地檢署任職期間，長期參與廣播電台人權與法治教育宣導；並辦理多起原住民婦女及平地婦女被迫賣淫案件，除積極偵辦外，在結案後更追蹤、協助安置婦女；並持續著述，專研鑑定偵查與人權。

朱富美也擔任過總統府第一局副局長、行政院參事兼組長等職務，公職歷練完整，服務期間盡心盡力、表現優異，深獲各界肯定。

監察院長陳菊表示，感謝朱富美願意承擔，將提前由最高檢察署辦理退休，前來監院任職，也期盼未來借重朱富美長才，就院務規劃與運作，與相關法規研擬等事宜，發揮所長，襄助院長，共同打造新監院的嶄新格局。

朱富美小檔案(來源: 中央社)

★現職：

最高檢察署主任檢察官

★學歷：

台灣大學法律研究所法學博士

美國印第安那大學法學碩士

美國哈佛大學甘乃迪學院研究

★經歷：

台灣高等法院檢察署檢察官

台北、桃園地方法院檢察署主任檢察官

法務部調部辦事檢察官

台北、基隆地方法院檢察署檢察官

總統府第一局副局長

行政院第三組組長

監察院28日宣布，監察院秘書長將由最高檢察署主任檢察官朱富美出任。（中央社檔案照片）