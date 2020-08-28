台灣政府續推參與聯合國案 外交部促請國際社會正視2350萬人權益

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）第75屆聯合國大會訂於紐約時間9月15日在聯合國總部開議，為向國際社會傳達台灣人民對參與聯合國體系的堅定期盼， 並促請各界正視台灣有意願、 有能力參與聯合國防疫及復甦的相關努力。外交部今(28)日呼籲，聯合國應立即採取行動接納2,350萬台灣人民的參與。

第75屆聯合國大會將於9月22日至26日，以及29日舉行聯大總辯論。由於全球深受武漢肺炎（COVID-19）影響，今年總辯論的主題為「我們所盼望的未來，我們所需要的聯合國：重申對多邊主義的集體承諾—透過有效的多邊行動對抗COVID-19」。

外交部表示，政府今年除洽請友邦繼續在聯大總辯論為我國執言外，也請友邦為我致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），敦促他秉持聯合國一再強調的包容性及不遺漏任何人等原則，解決台灣長期被排除於聯合國體系外的問題。

台灣政府今年推案的三項主要訴求具有延續性，分別為：第一、聯合國應立即採取行動解決2,350萬台灣人民被不當排除在聯合國體系外的情形。第二、聯合國不當剝奪我國人及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動的權利，應即予匡正。第三、聯合國應確保台灣有權平等、有尊嚴參與實現「永續發展目標」（SDGs）相關會議、機制及活動，並做出貢獻。

政府將以「台灣為全球落實『永續發展目標』（SDGs）之重要夥伴」為主軸舉辦線上周邊活動，增進國際社會瞭解我國在永續發展及防疫等領域的成果及貢獻，並展現台灣是全球在抗疫及復甦的堅實夥伴。

為向國際社會明確傳達我案訴求，外交部長吳釗燮在國際媒體以「攜手共創更美好的後疫情時代－台灣可以幫忙」（Recover Better Together － Taiwan can help）為題發表專文。外交部也規劃製作短片展現我國成功防疫作為，並為國內外各界抗疫鬥士加油打氣。