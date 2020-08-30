新二代江啟慧獲金手獎桂冠肯定 直送臺大園藝系

淡水工商園藝科畢業的新二代江啟慧，父親從事景觀樹行業，從小他便在爸爸身邊玩耍長大，耳濡目染下，培養出對園藝的興趣，今年，他更憑藉全國農業類科技藝競賽造園景觀職種金手獎第一名的優異成績，獲得錄取「國立台灣大學園藝暨景觀學系」的資格。

江啟慧從小喜歡園藝與畫畫，將興趣結合後，找到「造園景觀」這項職涯方向，他表示，一接觸施工與設計圖，便確定了「造園景觀」是這輩子想要做的事。

談到園藝創的美學養成，江啟慧說：「以前常常跟媽媽回印尼，一待就是一兩個月，可能是因為這樣，視野比同年紀的小孩再廣一點，因為文化薰陶不只來自一個國家。」

除了設計能量外，學校老師更分享，江啟慧設計品的貼心與溫柔，例如在老人院設計上，江啟慧考量到不會落葉的植物可以減少打掃次數、低矮的植物方便輪椅使用者親近自然，是非常貼心的設計師。

回顧全國農業類科技藝競賽，江啟慧表示，自己請了半年公假，每天畫畫、施工，舉凡拌水泥和搬石頭都自己來，設計圖畫好後，植物種出來要美，造景裡一塊小石頭都不能歪。在不斷的辛勤苦練下，江啟慧最後獲得全國農業類科技藝競賽造園景觀職種金手獎第一名，以及團體全國優勝第三名，並且獲得新北教育局全額補助赴澳洲見習的機會。

透過109學年度大學特殊選才招生管道，江啟慧錄取臺大園藝學系後表示，因為自己不是明星高中畢業，多少會擔心課業跟不上人家，但靠著紮實的技術，在專業上相信不會輸人。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)