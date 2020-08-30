〈時評〉台灣惡鄰中國不如遠朋

古人說的話，那流傳到今天的，其中當然不乏頗富人生哲理的名言，卻也不缺睜眼說的瞎話！

像說什麼「遠親不如近鄰」，前提也沒分近鄰是芳鄰還是惡鄰，打從根本就大錯特錯！家有惡鄰，受的騷擾、威嚇、無理取鬧，其不得安寧實一言難盡，非身受其害者恐難體會苦楚滋味於萬一。

比方說，台灣人1996年正興高彩烈在舉辦第一次全民直選總統，中國不祝福兩句也就罷了，竟然大煞風景地發射導彈擾亂；民進黨的陳水扁、蔡英文參與競逐2000、2016台灣總統寶座時，中國分別以「只要搞臺灣獨立，就沒有好下場」、「『台獨』勢力上台，會挑動兩岸的戰爭」與「若蔡英文當選，中國已作好準備讓台灣『地動山搖、水深火熱』」威脅恫嚇台灣選民；蔡英文總統電賀川普當選美國總統，中國氣得牙癢癢的；美國通過友台的台灣旅行法、TAIPEI法案、國防授權法案等，中國無不暴跳如雷；捷克參院議長率90人的大陣仗訪台，台灣有朋自遠方來，老大不高興的中國，事前極力施壓阻止。

1999年的九二一大地震，中國這個十幾億人口的泱泱大國，出手是10萬美金，外加大動作干涉阻撓國際社會對台灣伸出援手；2009年的四川汶川大地震，2300萬人口的台灣馬政府捐20億台幣、民間捐款50.5億台幣；2018年2月6日的花蓮大地震，中國透過中國紅十字會捐款200萬人民幣──台灣人與中國人的愛心，真的差很大！

差很大的還有：中國捅的武漢肺炎簍子，被中國蒙在鼓裡的許多歐美國家無不災情慘重，可中國非但沒一聲道歉，反藉機大賣其口罩，甚至連不入流的黑心口罩都紛紛出爐，大發其災難財。台灣發揮人道救援精神，免費捐助世界各國醫療用口罩的善舉，中國不是樂觀其成，讚我助人為快樂之本，而是期期以為不可，替台灣安上搞「口罩外交」、「以疫謀獨」的罪名！

總的來說：台灣有難時，中國愛心缺缺不說，甚至還要橫生枝節，將人道救援政治化；台灣有喜時，中國不是大唱反調，就是大潑冷水。對台灣如此這般的近鄰，是芳鄰還是惡鄰？

其實，不必台灣人說，中國人早就自己給了答案：塞浦路斯2013年推出投資計畫，凡透過購買房地產等方式投資該國215萬歐元（約7480萬台幣）的外國民眾，即可申請到該國的「黃金護照」，從此自由進出、工作歐盟26成員國。資料顯示，2017至2019發出的1400本黃金護照，超過500本為中國人取得。連自己的人民，都想方設法用腳向祖國說不，跟這樣的國家當鄰居，會是「遠親不如近鄰」，還是「惡鄰不如遠朋」，還用說嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授)