申請外籍家庭看護工重新招募 台灣勞動部公佈注意事項

（台灣英文新聞/ 綜合報導）勞動部表示，雇主聘僱外籍家庭看護工期滿，如仍有照顧需求，應於所聘僱的外籍家庭看護工聘僱許可期限屆滿前4個月內，向勞動部申請重新招募許可。勞動部提醒，雇主應注意申請期限及申請資料與文件是否齊備，後續才可以順利辦理外籍家庭看護工的聘僱許可。

根據勞動部統計，外籍家庭看護工的招募申請案常見退補件原因，包括雇主或被看護者地址與戶政資料不符、雇主欠繳就業安定費、未辦理外國人解約提前出國驗證程序及未完成長期照護管理中心推介程序等，雇主申請時應正確填寫雇主或被看護者戶籍地址。

另雇主應於外籍家庭看護工聘僱許可期限屆滿前4個月內或於聘僱許可有效期間中途解約提前出國者，於外籍家庭看護工預定出國前4個月內，以切結外籍家庭看護工會遵期出國方式，向勞動部申請重新招募許可。

如外籍家庭看護工預定出國日期並非在聘僱期限屆滿日前14日內，雇主應至外籍家庭看護工工作地縣（市）政府辦理解約驗證程序。

勞動部說明，為避免傳染風險擴大、減少移工跨境流動，新冠肺炎疫情期間，勞動部鼓勵雇主優先期滿續聘，繼續留用同一名移工。

勞動部提醒，雇主辦理外籍家庭看護工期滿續聘申請期間，應於該外籍家庭看護工的聘僱許可期滿前4個月內先申請並取得重新招募許可，且應於聘僱許可期滿前2至4個月送件辦理期滿續聘許可的申請。

如果外籍家庭看護工的聘僱許可期限將屆滿未能及時申辦重新招募許可，雇主仍應於前述規定的申請期間同時送件申請重新招募及期滿續聘許可。

勞動部呼籲，申請外籍家庭看護工的重新招募及期滿續聘許可，應注意申請期限，避免逾時影響聘僱權益。