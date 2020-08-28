台灣國家森林遊樂區新門面 結合歷史與原民部落文化凸顯在地特色　

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）為凸顯18處國家森林遊樂區的獨特性，讓遊客有更深層的認識，林務局2年前開始盤點當地早期歷史人文，與部落原住民族相關等地方文化底蘊，尋求共同的建築語彙，並融入周邊景觀與在地風格做整體性設計，至今已完成太平山、內洞、大雪山、八仙山、奧萬大、知本等8處國家森林遊樂區的門面。

台灣的林業發展已從過去的伐採林業、育成林業轉型為生態林業及文化林業，林務局為使各國家森林遊樂區入口意象具有整體感，且兼具個別特色，已完成統一的字體排列設計，並由各林區管理處融合在地資源特色，打造獨特的入口意象。

以2020年7月剛完成的八仙山國家森林遊樂區入口意象為例，為展現八仙山自然環境資源與林業文化的人文特色為發展重點，強化「森林林業文化」、「水文溪流景觀」、「自然環境生態」三大特色面向，運用昔日林業特色作為整體國家森林遊樂區之入口意象。

林務局目前開放休憩旅遊之國家森林遊樂區，無論是北部地區的太平山、 東眼山、滿月圓，還是中部地區的大雪山、八仙山、 合歡山、武陵、奧萬大，南部地區的阿里山、雙流、墾丁。東部地區的知本、池南、富源等， 都各具有獨特的自然景觀與生態資源，每年提供約400萬人次進行遊憩活動， 在疫情紓緩後，更是國人戶外生態旅遊的最佳選擇。

此外，林務局12處國家森林遊樂區，如太平山、內洞、滿月圓、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流等於12月31日前，民眾可任選1處享免費入園優惠，歡迎大家一起來國家森林遊樂區遊憩，相關旅遊資訊可至林務局全球資訊網及台灣山林悠遊網查詢。

照片由農委會提供