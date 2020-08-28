有影片！台灣資深廣播人羅小雲失言挨轟歧視原住民　請辭金鐘獎評委文化部代發聲明引熱議

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)資深廣播工作者羅小雲於金鐘廣播獎記者會失言，挨轟歧視原住民引起不滿，羅小雲27日已請辭退出金鐘廣播獎評審團。

第55屆廣播金鐘獎評委羅小雲在19日入圍名單公佈記者會上，提到財團法人原住民族文化事業基金會節目「原聲探索」時，發出「吼吼吼」怪聲，還問台下原住民，「欸，你們是不是應該這樣叫啊！」

此番歧視行為舉止引起熱議，原住民青年Yawi Yukex表示，「這都什麼年代了，對原住民的想像還在這種程度，羅小雲自己民智未開也不用在記者會上丟人現眼吧，把我們當猴子嗎？請就地火化謝謝。」

文化部長李永得表示，台灣一直致力於對多元族群的互相尊重及了解，這是台灣人民一致共同追求的目標。文化部會秉持尊重多元文化的政策核心內涵，持續促進多元族群間的互相尊重、理解及分享。

文化部表示，第55屆廣播金鐘獎評審團主任委員羅小雲女士為資深專業廣播人，受文化部影視局邀請擔任評審及主任委員，評審盡責專業。對於廣播金鐘獎入圍記者會一事，她已透過影視局表達歉意，並已請辭退出評審團。

然而，羅小雲透過文化部發聲明稿道歉尚未平息風波，Yawi Yukex 28日在臉書上再度砲火直轟羅小雲，「明明事情可以解決地快速且有意義，金鐘獎和文化部非得要繞這麼一大圈，完全是想要息事寧人的戲碼。」

Yawi Yukex提及，「文化部有寫到『為什麼』羅小雲要道歉的原因嗎？那個原因被你們輕輕放下，是不是文化部或羅小雲就是不想承認自己有歧視，但是事實就是有，而原住民族人最在意的就是這件事情。」

最後，Yawi Yukex指出，「這件事情的處置失當，是會直接在我們這代原住民族人更根深蒂固，原來所謂台灣的『文化』已經排除了尊重原住民文化啊，畢竟國家的「文化部」是這樣處理原住民的議題。」



影片1小時15秒處，羅小雲提到節目「原聲探索」，發出「吼吼吼」叫聲(影/廣播電視金鐘獎)