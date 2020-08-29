把課程送到家門口 新住民電腦體驗課程到竹市

說明：移民署推動的「新住民數位應用資訊計畫」，提供新住民免費電腦課程即將開跑啦！（照片來源：移民署） 說明：移民署推動的「新住民數位應用資訊計畫」，提供新住民免費電腦課程即將開跑啦！（照片來源：移民署）

說明：許多新住民及新住民子女到場體驗「新住民數位應用資訊計畫」課程，學員反應熱絡，表示課程豐富實用。（照片來源：移民署新竹市服務站） 說明：許多新住民及新住民子女到場體驗「新住民數位應用資訊計畫」課程，學員反應熱絡，表示課程豐富實用。（照片來源：移民署新竹市服務站）

讓新住民充分了解「新住民數位應用資訊計畫」，移民署新竹市服務站於昨(26日)辦理體驗課程，讓新住民及其子女了解移民署辦理新住民免費電腦課程用意。當日辦理兩梯次，共計30人參加，學員反應熱絡，表示課程豐富實用。

移民署今年度預計開辦16門數位資訊相關課程，除了有去年度最熱門的6門課程之外，再新增6門實體課程及4門實作課程，包含「微網紅行銷術」、「小資創業頭家攬客術」、「手機空間一鍵擴大術」、「雲端工作辦公新勢力」、「科技防疫健康安全一把罩」、「行動支付聰明理財超方便」，以及全新4門實體課程「製作我的專屬印章」、「親子風防疫口罩套轉印設計」、「輕鬆駕馭團購直播創造財富」、「在地達人領航攜手圓夢參訪」。此外，為了減少學習阻礙、增加知識交流，本專案推出「把課程送到家門口」的方式，利用「行動學習車」到偏鄉開設行動教室，任何空間都能夠化為教室，讓學習不受限！

除了實體課程外也可以透過「新住民數位資訊ｅ網」進行數位課程學習，課程都有不同的語系，讓新住民朋友們能更加理解課本中的知識及資訊，減少語言上的困難。「雲端電子書」使用上簡單好操作，就像是在翻閱真正的書籍，而「線上學習」則有老師指導授課，配合動畫圖示說明，只要使用電腦、平板或手機進入「新住民數位資訊ｅ網」並註冊為會員，即可免費進行數位課程學習，簡單又便利的學習方法，讓新住民朋友們在家也能輕鬆了解數位資訊。

訊息來源：移民署新竹市服務站

(新聞轉載自新住民全球新聞網)