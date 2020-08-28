【更新】台灣知名網紅「館長」陳之漢遭人連開3槍、手術後情況穩定　86年次嫌犯出面投案

更新時間: 2020-08-28 15:00

首次發稿: 2020-08-28 09:11

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）網紅「館長」陳之漢在自家健身中心前遭開槍，前立委黃國昌公布犯案影片，認為凶手朝身體開槍應非只是警告。警方表示，初步調查沒有共犯，無幕後主使，將以殺人未遂罪嫌移送。

黃國昌臉書上貼文表示，館長遭槍擊事件，由於手臂與腿中槍，大多媒體報導只是意在警告。但透過現場影像，顯示凶手是朝剛上車的館長身體直接連開數槍，只是幸好沒有擊中要害，應非只是警告，認為檢警應深入追查真正的犯罪動機與幕後結構。

新北市警局刑警大隊長黃壬聰今天中午與刑事警察局第一大隊長洪松田、林口警分局偵查隊長薛光明，共同說明「館長」槍擊案，強調警方相當重視，專案小組在檢方指揮下全力辦案。

林口長庚醫院表示，「館長」陳之漢手術後生命跡象穩定，由於他身體各方面都很健康，預後「審慎樂觀」，有機會在一週後出院。

林口長庚醫院今天中午召開臨時記者會說明陳之漢最新治療狀況，院方表示，陳之漢在今天凌晨入院急診，經醫師評估需要進行緊急手術，目前手術已完成，過程成功，陳之漢生命跡象穩定。

林口長庚醫院骨科外傷醫師周應照受訪表示，陳之漢有多處外傷及骨折情形，手術約耗時7個小時，過程中他的生命跡象穩定，雖然傷口多但手術過程順利，後續會進行積極治療，若傷口沒有感染，幾天後應會進入更穩定的情況。

媒體詢問，陳之漢的傷勢是否會影響他的健身工作，周應照表示，陳之漢在太太陪同下入院，他的意識一直很清醒，因為怕醫生不知道他是誰，也有特別強調他的職業，希望能將治療後的傷害降到最低。

周應照表示，雖然陳之漢有肢體傷口跟骨折，但他的身體、骨骼等都很健康，有信心他的復原能往好的方向發展，「審慎樂觀」。

周應照表示，陳之漢的傷勢中以右大腿最為嚴重，但老天爺厚愛，這些傷口不至於造成生命危險，他的軀幹部分傷勢也不嚴重，只要他能熬過前面幾天，應該不會有生命危險。

周應照也說，由於手術才剛完成，還沒辦法評估他多久後能出院，若狀況許可，有機會一個多星期後能出院。至於治療後要多久才能恢復正常，周應照表示，希望3個月內恢復到生活作息正常，若復健好的話，希望半年內可以恢復到部分的運動載重正常。

更新時間: 2020-08-28 11:39

首次發稿: 2020-08-28 09:11

台灣知名網紅「館長」陳之漢遭人連開3槍送醫急救 86年次嫌犯投案

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）知名網紅「館長」陳之漢今天(28日) 凌晨2時23分在「成吉思汗」健身館林口館門口遭人連開三槍，造成右手臂與右大腿、右小腿中彈。目前意識清楚，沒有生命危險，已送醫急救。

事件傳出後，警政署除了發表聲明譴責暴力，同時表示將追查槍枝來源與嫌犯動機。新北市長侯友宜也強調將盡速破案，並深刻檢討治安。

陳之漢今天凌晨2時20分左右在林口仁愛路的健身館前遭人槍擊，據悉劉姓嫌犯在計程車上埋伏了兩小時才伺機下手。犯案後於2時30分攜帶一支手槍與五發子彈到林口分局文化派出所投案。

現場目擊者稱遭開三槍，館長身中兩槍，造成右臂與右大腿鮮血直流，意識清楚，送林口長庚醫院急救，而陳之漢中彈後還開臉書直播，工作人員兩次確認「確定要開(直播)嗎? 」。「館長」特別交代攝影者要拍他。

(直播時特寫)

直播影片可以聽到救護車的警笛聲與館長不時哀嚎的聲音。在特寫時館長表示:

我中了兩槍 希望大家...... 如果這一次我不幸死的話 請大家一定要傳承我的精神...... 請大家一定要照顧我的老婆跟小孩 拜託大家，拜託大家了...... (救護員似乎已到現場處理，館長不時發出慘叫) 還有我的媽媽，拜託大家了......

這段影片目前公布在館長的臉書上，但讓網友選擇觀看或者略過不看。至發稿為止觀看人次已達139萬次 (如以下截圖所示) 。

陳之漢小檔案

(資料來源: 維基百科/中央社)

陳之漢現年41歲，原名陳思翰，由於身為連鎖健身館「成吉思汗健身俱樂部」創辦人，人稱「館長」。

他曾任中華民國海軍陸戰隊第六六師(今海軍陸戰隊第六六旅)志願役中士副排長，後為健身館創辦人兼執行長、中華民國健力協會顧問，並經營服飾及餐飲。

陳之漢的網名是「飆捍」，常在網路上評議時事，他的臉書個人專頁已有100萬人以上追蹤。

陳之漢自己曾表示他服役於海軍陸戰隊，屢獲晉升，並擔任兩棲基地訓練及技擊訓練教官等職務，榮獲陸戰隊獎章；退役後為推廣運動與武術指導，與人合資開設健身俱樂部擔任館長，熱心公益不遺餘力，應稱得上是台灣社會指標性人物。

警方表示，目前有一名男子到警所自首並強調要等律師到場再接受偵訊。全案正由警方調閱監視畫面調查中。

警方說，這名民國86年次劉姓男子目前不接受偵訊，疑犯案後就到林口警局文化派出所投案，而槍擊部位在肢體非要害，似有警告意味。

由於直播時工作人員曾脫口而出「(就是)上次告性騷擾那個啦」。回顧8月17日陳之漢臉書曾經po文提到自己被騷擾(如下) 。

有媒體報導，投案的嫌犯正是日前因性騷館長而登上媒體版面的男性粉絲，此次開槍攻擊館長，可能是不滿性騷案曝光後遭網友肉搜，且館長態度不佳，所以憤而行兇。

我被騷擾是單一個案

請大家別討厭同性的朋友

這個人並無法代表什麼



謝謝大家也注意到這邊

未經同意!

誰都不能隨意碰觸他人的身體

這是一個人基本的尊重