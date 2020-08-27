秋季食宿 台北美福連伴手禮都備好了!

揮別熱情的暑假，緊接著的秋高氣爽，更適合來趟秋旅食宿，舒緩工作疲憊或課業壓力。台北美福大飯店自9月1日起至10月31日推出全新一泊二食旅宿體驗的「美福饗不完」住房專案，可入住連續三年獲米其林四紅房推薦的頂級客房，享受彩匯自助餐廳的活力早餐與豐富自助晚餐，總價值21,130元起，優惠價每房只要7,999元起。想來趟三天兩夜假期的朋友，美福提供「秋季輕奢買一送一」住房專案，雙人入住行政客房，買一晚再送一晚只要8,900元。

無論兩天一夜輕旅行，還是三天兩夜小度假，住宿期間皆可享受舒緩身心的三溫暖、悠閒自在的戶外恆溫游泳池以及池畔健身房，每房再加贈2020年全新商品「美福拌拌麵」禮盒(價值560元，8入裝)，由飯店行政主廚王志孚監製的拌麵禮盒，嚴選日曬的非油炸手工麵條，搭配美福嚴選「牛香蔥酥」，彙集金勾蝦與青蔥香氣的「蔥香開陽」、香氣馥郁的「黃金蒜油」以及嗜辣饕客喜愛的「極致椒麻」，秘製醬料拌出美福鮮香味，精緻包裝可做為拜訪親友伴手禮，亦可自家留香品味，2020年旅宿新享受，有吃、有住又有拿，即日起歡迎預訂，詳情請洽02-7722-3399轉訂房。

鄰近喧囂城市的台北美福大飯店，擁有靜謐環境，卻不失交通便利性，適合在秋高氣爽時來趟享食秋旅。台北美福倚靠城市綠蔭─劍南山，鬧中取靜放眼一覽別具風情的台北市景。「美福饗不完」一泊二食住房專案提供擁有米其林四紅房評鑑肯定的舒適客房，無論雙人行或三至四人同遊，15坪至21坪的客房可依入住人數挑選，每房均提供有人氣彩匯自助餐廳的早餐、晚餐及全新商品「美福拌拌麵」禮盒，優惠食宿每人最低3,250元起。

想要規劃三天的休閒旅遊，「秋季輕奢買一送一」住房專案，雙人同行買一晚再送一晚，每房提供翌日自助早餐，並加贈「美福拌拌麵」禮盒，三天兩夜每人只要4,450元。入住享受日間煦陽透灑，夜裡星空閃爍，每房配備百年傳奇品牌美國Simmons客製化獨立筒床墊、可靈活調整出水高度的德製Hansgrohe淋浴柱，以及使用綠檀木製的木凳及日式水瓢等設備，免費的Lavazza膠囊咖啡及Mini Bar飲品及點心，寬敞優雅的空間規劃，提供舒適的旅宿體驗。

除了享受米其林等級優質住宿，預訂「美福饗不完」住房專案還可品嚐彩匯自助晚餐的異國料理，有鮮食生魚片、握壽司、檜木鮮蒸A5和牛、爐烤美國牛排、美福招牌牛肉麵，以及印度師傅所帶來的坦都窯烤料理、印度咖哩、現烤印度烤餅等不定期更換菜色的自助美饌，每位賓客還可享受日本A5和牛或鮮味龍蝦等位上主菜，餐後以美福點心房自製的多款精緻甜點。

優惠期間預訂以上住房專案，每房加贈2020年全新商品─「美福拌拌麵」 禮盒(每盒8入/售價560元)，嚴選手工製的波浪麵條，讓醬料完整附著於麵體。秘製調配的四款醬料，有美福招牌「牛香蔥酥」，牛油經熬煮提煉後搭配油蔥，醇厚鮮香。以香油大火爆炒新鮮大蒜的「黃金蒜油」，溫厚的辛香氣息，誘人的蒜香令人胃口大開。選用鮮味金勾蝦粹煉出的蝦油，配上特選在地青蔥所製成的「蔥香開陽」，海味鮮香。還有結合辣椒、雞心椒、花椒等多款辛香料特調而成的「極致椒麻」醬，香辣溫順。手繪風禮盒適合做為出遊訪親伴手禮，與親友們伴出好感情，亦可美味獨享。

旅宿不忘防疫，美福貼心使用經SGS及QPS等認證的AQUECARE滅菌機於入住前全面消毒，入住還可使用戶外恆溫游泳池、健身中心及三溫暖設施，緩解緊張的心情，輕鬆放自己一個假!