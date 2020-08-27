欣葉台味菜脯異國咖哩都入餡 酥皮月餅好風味

中秋不僅是團圓的節日，也象徵人際交流的連結；旗下有多樣餐飲品牌，2019年並投資喜福緣食品的欣葉餐廳，今年挾跨足糕餅的優勢，推出三款中秋禮盒，其中台式酥皮月餅「巧月禮盒」，餅皮輕薄香酥、內餡滋味香醇，包含香菇菜脯、咖哩、棗泥松子等共9入580元，即使蛋奶素亦絲毫不減其風味，高雅時尚的湖水綠燙金禮盒包裝，價位親民好入手。

除了月餅外，同樣由喜福緣食品出品的高纖穀物，也與欣葉台灣區總代理的JUSNOVA諾華世野生藍莓汁組成「緣月禮盒」，綜合堅果與上等高纖穀物，搭配製作過程中不加糖、水、防腐劑及其他添加劑的藍莓汁，天然且符合現代人追求健康生活的需求，同時推出的「野生藍莓汁禮盒」，2瓶藍莓汁；三款禮盒即日起至10月1日，於旗下欣葉台菜、欣葉小聚、欣葉鐘菜、日本料理、咖哩匠、呷哺呷哺、唐點小聚、金爸爸馬來西亞風味、蟹舞手抓海鮮等餐廳販售，9/15前均另享早鳥優惠價。

2019正式投資喜福緣食品的欣葉，跨足糕餅後在中秋點心上有了更多的變化，也讓糕餅有了更令人驚喜的風味；『巧月禮盒』有香菇菜脯、咖哩、棗泥松子等口味，外裹層層酥皮手工繁複，嚐來細緻風味佳；傳統的餅搭配現代感十足的湖水綠色彩禮盒，讓人聯想到茗茶喫餅的雅趣，不加防腐劑又新鮮美味。

同樣由喜福緣食品製作的活力穀物，與加拿大進口的野生藍莓汁，都訴求活力滿點的健康取向，鮮明的特色與好口感，不僅帶來豐富迷人的餐飲體驗，也成為中秋市場中少見符合商務、全家庭客層的送禮好選擇。

商品介紹

一、台式酥皮「欣葉巧月禮盒」（蛋奶素）禮盒售價：NT 580元，9/15前優惠價NT$550元

內容： 月餅9入，3種口味，每顆50公克

特色：台式酥皮，且融入欣葉台菜、咖哩匠的招牌特色

香菇菜脯：以鮮甘味美的欣葉招牌菜脯提香並加入特選香菇，以及白芝麻、白鳳豆沙等多種材料，細緻的豆沙餡中保留了菜脯丁的口感，甜甜鹹鹹的，雖然吃餅卻像在吃台菜，有著古樸的台式風情。 咖哩：濃醇帶勁，辛香迷人，來自反覆爆香的日本咖哩粉，內餡以香菇取代肉末，比例完美且層次分明，香氣豐盈、餘韻無窮，讓人十分驚艷。 棗泥松子：以棗泥清香綿密搭配粒粒分明的松子顆粒，柔滑香甜，微涼秋天單吃或配壺茶都十分適合！

二、「緣月禮盒」(純素)禮盒售價：NT$980元，9/15前優惠價NT$950元

內容：活力穀物6入、3種口味每入30公克，藍莓汁一瓶500mL

特色：高纖上等穀物加入熬製的麥芽糖，糖香清脆與堅果爽口， 搭配100%野生藍莓汁，健康

訴求

原味活力穀物：杏仁、南瓜子、夏威夷豆、蔓越莓、麥芽、蜂蜜、玉米脆片等，最能品嘗到堅果自然味道與穀物的香甜。 海苔活力穀物：扁桃仁、葵瓜子、麥芽、蜂蜜、玉米脆片、海苔等，有著海滋味的鹹香。 黑米活力穀物：扁桃仁、腰果、夏威夷豆、黑糯米、南瓜子、麥芽糖、蜂蜜、蔓越莓、玉米脆片等，有著更多米菓般特有的米香。 藍苺汁：每瓶500ml瓶裝的果汁，約由3,000顆可追溯果實生長地的A級野生藍莓果直接壓製，強調除了野生藍莓，沒有第二種配料，不加糖、水、防腐劑及其它添加劑，百分百原汁原味完整呈現野生鮮果的原始美味。

三、「野生藍莓汁禮盒」(純素)售價：NT 1350元，9/15前優惠價NT$ 1280元

內容：藍莓汁2瓶，每瓶500ml

特色：不加水、糖，及其它任何食品添加劑

野生藍莓汁，有著清澈又飽和的深紫色，天然不加糖且無酒精，酸甜濃郁且營養價值是人工栽培藍莓2至4倍；如品酒般將藍莓汁倒入杯中輕搖晃時，能聞到自然的清香，在不少聚餐宴客場合已逐漸成為酒類之外好選擇。