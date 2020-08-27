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台灣鬼月禁忌多　五成媽媽拜「神界女團」　而晚上不行吹口哨、曬衣服的原因竟然是…

面對鬼月育兒禁忌，調查結果顯示各年齡層爸媽都「寧可信其有」。

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/08/27 19:05
示意圖／Getty Images

示意圖／Getty Images

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）鬼月到！農曆七月除了中元普渡之外，很多媽媽會選在七夕拜「神界女團一床母、七娘媽」，目的是希望小孩好帶、平安健康。據BabyHome調查，高達99%家長聽過這些神祇，更有近五成媽媽會選在七夕拜「神界女團」；而面對鬼月育兒禁忌，調查結果顯示各年齡層爸媽都「寧可信其有」。

據BabyHome寶貝家庭親子網調查， 因有祈求孩子好帶或求子的需求，當問到「你聽過這些神界育兒女團嗎？七娘媽、床母、註生娘娘」，99%家長表示「有聽過」，其中更有84%爸媽表示「有拜過」。

據BabyHome寶貝家庭親子網調查， 因有祈求孩子好帶或求子的需求，有84%爸媽表示「有拜過」。（BabyHome提供）

而床母和七娘媽都是孩子守護神，誕辰剛好都在農曆七月七號，除了重大節日外，每逢七夕都需祭拜，直到孩子滿16歲，據BabyHome調查有45%的媽媽會於普渡前的七夕加拜床母或七娘媽，可見神界女團在家長心目中的地位崇高。

本次調查也發現一些有趣的現象，30歲以上媽媽有9成對於「你會拜神來祈求孩子好帶或求子嗎？」表示「會，寧可信其有」，僅1成認為「不會，相信科技和醫學」；而20～29歲的年經媽媽則有高達9成認為「相信科技和醫學」，顯示世代觀念兩樣情，年輕族群爸媽為科技育兒派，而30歲以上爸媽們仍希望借助民間傳統信仰來讓育兒之路更順遂。

據BabyHome調查有45%的媽媽會於普渡前的七夕加拜床母或七娘媽，可見神界女團在家長心目中的地位崇高。（BabyHome提供）

另外，在「您曾遵守過這些鬼月育兒禁忌嗎？」問題中，各年齡層爸媽都「寧可信其有」，最多家長遵守的禁忌為「傍晚後不吹口哨」占32%，第二名是「人煙稀少處不呼喊孩子姓名」占25%，以及第三名有22%爸媽表示「晚上不曬孩子衣物」，第四名為12%「傍晚後不拍照」，僅有7%表示「不會，這是迷信」。

其實鬼月育兒禁忌大多是有根據的，例如晚上的濕氣重，衣服較不易乾，而穿上還沒全乾的衣服，濕氣入體，自然就比較容易生病了；且都市生活居住空間較密集，若在晚上吹口哨恐影響他人，因此這個說法用意其實是在約束孩子的行為，尊重他人的生活空間。

面對台灣鬼月各種禁忌，各年齡層爸媽都「寧可信其有」。（BabyHome提供）
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