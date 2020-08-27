開學啦！ 不顧疫情升溫 歐洲各國強制學童回歸校園

為配合政府的開學政策，儘管疫情仍未退燒，德國一間小學已於八月初開始上課。（圖/美聯社） 為配合政府的開學政策，儘管疫情仍未退燒，德國一間小學已於八月初開始上課。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）儘管歐洲的武漢肺炎疫情持續升溫，歐洲各國政府仍強制學生返校開學，盼能減少學童因遠距教學產生的知識差距，也協助家長們重返工作崗位。

7月初，川普公佈了強制返校復課的規定，甚至揚言學校若不復課將切斷資金，引起教育界與家長們的反彈，而歐洲此次的決定，並沒有造成那麼大的批評聲量，不過仍有不少家長認為，許多學校都尚未準備好進行面對面教學。

在法國，上個月的武肺感染比就以五倍大幅成長，然而政府仍強硬規定學童復學。一名身兼家長與教職的法國民眾對媒體說明他對傳染可能性的擔憂，不過他也認為，雖然復學有其染病風險，但未讓孩童接受教育的風險更大。

英國自三月起，已有1千1百萬名學生停課，因此返校復課也成為政府首務，然而英國目前的武肺死亡數已逾4萬，位居全歐最高，讓英國首相在防疫工作上備受批評。西班牙則因為正面臨新一波的確診潮，決定將開學日設定在九月初。義大利作為歐洲的第一個疫情熱點，為了因應返校復課，全國的教學單位多雇用了4萬名臨時教師。

至於德國，當地八月時已經開學，在全國825間學校當中，截至目前有41所回報感染新例，也導致上千名學生必須隔離，不過目前政府沒有停課的打算。究竟在疫情嚴峻的情況之下開學是否為一明智之舉，各國或許可以參考德國的案例，並制定完整的配套措施，將負面影響減至最小。