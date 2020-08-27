台灣屏東攜手台南拼觀光 「南旅屏遊」酷卡抽獎加製4款新版、民眾大呼買爆！

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為發揮1+1>2活絡後疫情國內旅遊效益，屏東縣政府與台南市政府在7月底合作，進行以男女朋友為諧音的「南屏友~旅屏遊~尋覓南旅屏遊」酷卡集章抽好禮活動，因民眾熱情參與，一版已索取一空，屏東縣府再版印製原10款酷卡2萬張，同時印製4款新版酷卡，用浪漫筆鋒酷卡邀您到最陽光熱情的屏東與最多月老廟的台南暢遊，活動至109年9月20日截止，歡迎大家來集戳章抽大獎。

屏東縣政府表示，為發揮1+1>2活絡後疫情國內旅遊效益，7月底與台南市政府合作，進行以男女朋友為諧音的「南屏友~旅屏遊~尋覓南旅屏遊」酷卡集章抽好禮活動，浪漫的漫畫筆鋒把屏東台南十處景點的美景刻畫得更添唯美風情，吸引民眾熱情索取。

活動至今一個月，以兩縣市精選的墾丁國家公園、林後四林平地森林園區、四重溪溫泉、奇美博物館、藍晒圖文創園區等著名景點所設計的10款景點酷卡，各置放點已索取一空。

兩縣市政府再版印製原10款經典酷卡2萬張，並增印以屏東縣深度旅遊景點-保留相當完整石板屋群著稱的老七佳、有著金碧輝煌歐洲風教堂並融入排灣族元素的世界百大特殊教堂-佳平法蒂瑪聖母堂兩景點與台南市熱門景點七股鹽山、十鼓文化園區作為主題，限量推出4款新款酷卡，邀請全國民眾一起暢遊全台最「甜」的台南與最「暖」的屏東兩城市。

「南旅屏遊」酷卡集戳章抽大獎活動，活動自7月底開始至9月20日截止，民眾於放置點領取屏東或台南酷卡，並將個人資料填寫正確，於兩縣市提供之景點完成蓋章，投入摸彩箱中即完成摸彩機會，而酷卡設計為明信片樣式，摸彩活動結束後，主辦單位將依民眾填寫地址寄回酷卡以作留念。