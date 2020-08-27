捷克參議院長月底率團訪台灣　黃珊珊：北市府至今不清楚行程與防疫應對

捷克參議院議長維特齊率領的代表團成員中，包括台北市姊妹市: 布拉格市長賀瑞普(上圖) 。中央社檔案照片 捷克參議院議長維特齊率領的代表團成員中，包括台北市姊妹市: 布拉格市長賀瑞普(上圖) 。中央社檔案照片

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）捷克首都布拉格市長賀瑞普加入參議院議長維特齊率領的代表團，將在本月底二度造訪台灣。賀瑞普說，此行主要目的是強化與姐妹市台北市的關係，並促進兩國在科技等領域的交流。

應立法院長游錫堃邀請，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）即將在29日搭乘華航包機訪問台灣，訪團成員包括政治、企業、學術、文化界代表約90人。

按照捷克憲法，參議院議長的位階僅次於總統。這是捷克1989年轉型為民主國家以來最高層級的訪台代表團，象徵台灣在歐洲的外交突破。

不過台北市副市長黃珊珊表示，捷克訪問團月底抵台，但市府至今仍不清楚行程和防疫應對。今天(27日) 外交部表示，黃珊珊有參與上週的協調會議，外交部在會議上已完整、詳細報告訪團各項行程。

對此黃珊珊表示，她在上週會議討論完防疫旅館措施就被請出會議室，沒參與到行程討論。

黃珊珊辦公室表示，18日與中央開的捷克訪問團訪台防疫措施會議，黃珊珊的確有去，但北市府一行人在討論完防疫旅館措施如分層分區、中央制定SOP後，就被請出會議室，未參與其他議程討論，所以並未實際參與捷克團相關內容。

黃珊珊辦公室指出，衛生福利部長、疫情中心指揮官陳時中原安排在22日下午要到北市府，討論檢疫者住旅館的SOP以及裁罰的問題，後來因故取消。

黃珊珊受訪時則表示，地方政府希望善盡責任、妥善協助中央，而有些參訪行程傳出取消，訊息比較亂，市府的國際事務組詢問歐洲司，得到的回覆是歐洲司直接對口衛福部，「我們覺得也OK，但還是希望在北市的行程跟活動，讓我們可以有些因應。」

黃珊珊說，她如果18日就知道相關訊息，就不會在上週四（20日）的行政院會上當面跟行政院長蘇貞昌提出意見，可能外交部發言人並不知道北市府有被請離席。

黃珊珊重申，沒有人希望一件事做不好，不需要互相指責。

中央社27日引述布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）接受記者訪問時，對能隨參院代表團再度訪問台灣感到非常榮幸。他說，這次出訪台灣，一方面可延續去年3月以市長身分第一次訪台的成果，另一方面也是對台北市長柯文哲年初訪問布拉格的回訪。

賀瑞普表示，布拉格與台北是姐妹市，共享自由民主和永續發展的價值，雙方在經濟和文化領域有許多合作的機會。這次台灣行的第一優先是強化布拉格與台北的關係，他因此非常期待會晤台北市的代表，並感謝台北捐給布拉格醫院的醫療器材。

賀瑞普指出，台灣尤其在科技領域能給捷克很多靈感。身為布拉格市長，他相信自己能與訪團成員分享許多與台灣交往的正面經驗，並促進兩國在人工智慧和永續發展等領域的交流。