新北市政府連續四年獲得農委會優良農業建設工程獎肯定

行政院農業委員會所舉辦108年度優良農建獎於昨( 26)日頒獎，新北市農業局辦理「三芝樂天社區田心子農田漫遊改 善工程」榮獲農田水利類優等工程，是該類組唯一由地方政府主辦之 獲獎工程；能夠獲得行政院農業委員會肯定，是對新北市農業局推動 農村營造與樂天社區居民活化農村再生最大的鼓勵。

三芝樂天社區佔地約1公頃的田心仔農田，原栽植蓮花， 因病蟲害問題嚴重而荒廢，農業局推動文化景觀活化與生態聚落永續 發展，採用在地天然安山岩石材修復既有田埂及水圳，從規劃、 設計到施工，充分尊重自然環境及周遭居民意見，減少環境擾動， 提升水資源利用。工程於前(107)年11月開始施作，沿線步道 石板以人工重新舖築，以機械配合人工砌築溝渠， 在有限工期內施工困難度相對提高，經施工團隊克服困難積極趕工， 於當年度12月如期如質完工，工期35天，工程經費96萬元。

興華里長杜國偵表示，社區環境多數為山谷地理環境，有天然溪流、 山坡地、農田等自然資源，農民打造友善耕作環境、 建立生態平衡系統、發展適宜居住之農村機能，其中「三芝田心」， 因獨特的濕地景觀，成為臺北夢幻祕境，水田景色倒映遠山、綠樹、 天空，天水一線之間，於不同氣候呈現多種意境之美，成為熱門景點 ，農業局辦理三芝樂天社區田心子農田漫遊改善後，環境改善良多， 增加遊客參訪，且環境舒適及安全，當地遊客都十分肯定及感謝。

農業局長李玟表示，三芝樂天位於新北市北海岸仍保留傳統梯田景觀 與農村特色， 農業局這幾年來積極透過農村景觀營造改善傳統農村產業結構， 減低年輕人口外流的衝擊，並為民眾假日休閒提供特色空間，農業局 105年起連續4年獲得行政院農業委員會所舉辦優良農建獎的肯定 ，將持續推動文化景觀活化與生態聚落永續發展工程理念，再創佳績 。

照片由新北市政府農業局提供