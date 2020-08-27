遠傳電信到安得烈食物銀行志願服務 新北市推動企業社會責任(CSR) 歡迎加入

創立於100年的安得烈慈善協會食物銀行， 每個月寄送2千多份膳糧箱給全國的弱勢兒少家庭，除台灣本島外， 甚至離島澎湖、馬祖都有。 新北市政府志願服務推廣中心媒合企業志工到位於新莊區五工路安得 烈食物銀行總部幫忙打包膳糧箱，每個服務的志工都覺得熱情澎湃、 能量滿滿！

新北市志願服務推廣中心以「讓愛循環･實在幸福」為活動主題， 媒合遠傳電信北二區三重自強店長郭乃瑋揪團， 共有北區各分處20位員工一起參與這項企業志工的服務。

安得烈食物銀行執行長羅紹和親自為志工簡報並示範如何打包， 他表示，協會以「弱勢扶助、急難救助、災害援助、教育推廣」 為理念，主要關懷0-15歲的弱勢家庭兒少，依據個案狀況， 提供即時、適需的資源，以幫助兒少身心健全發展。

羅紹和說，每份「膳糧箱」（取名善良之意） 含有各項家庭所需的民生物資， 其中嬰幼兒食物箱會根據服務案家的嬰幼兒特性予以客製化， 像有腸躁症的嬰幼兒就需要特別準備水解奶粉， 其他尿片等一應俱全。目前一個月寄送出2千多份， 物資來源則有許多善心企業和廠商提供，也有熱心民眾小額捐款。

企業志工們在聽完解說、示範後便分工進行，有的裝箱、 有的包裝整理，最後裝箱堆疊，總計完成540箱， 每位參與的志工還寫下祝福小卡附掛在食物箱上， 讓受惠者在收到物資時，也能感受到志工滿滿的關懷。

帶領的遠傳電信郭乃瑋店長表示，這次號召北二區各分店一起參加， 希望員工在上班之餘能投入公益， 關注社會上有許多的弱勢家庭需要大眾的愛心和付出， 同時在服務過程中也能凝聚員工的情感。

社會局長張錦麗表示，志願服務已是現今社會的潮流和趨勢， 為協助新北市企業實踐企業社會責任(CSR)， 市府持續委託志願服務推廣中心辦理企業志工服務體驗活動， 依企業的需求提供客製化的服務內容，不僅增進企業對服務對象， 像是安得烈食物銀行的認識，同時也能提高企業的公益形象， 歡迎更多企業和員工一起加入， 洽詢電話為29819090志願服務推廣中心。