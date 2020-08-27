全球ESG基金第二季吸引了711億美元資金 富邦證券: ESG永續投資熱潮正在崛起

根據投資研究機構晨星統計，在美國以ESG為投資主軸的基金與E TF，於2019年共吸引近206億美元資金流入，金額為201 8年的四倍之多，顯見有越來越多投資人認同ESG的投資理念。 而為何全球資本市場日益重視ESG？ESG代表環境( Environmental )、社會(Social )、公司治理(Governance)，指的是在投資過程中， 除了企業營運展望之外，也將企業對於社會、環境責任及公司治理納 入考量。富邦證券表示，高 ESG評分的公司通常受大環境經濟負面影響相比於同業更小， 更強的應對系統性風險能力可以為公司帶來更低的融資成本， 進而有更高股票估值的良性循環。

今年年初新冠肺炎疫情開始蔓延的1到3月間，美國採用ESG策略 作為主要投資的基金獲得456億美元的淨流入， 而同一時期全球市場整體基金卻流出3,847億美元， 兩者之間形成鮮明反差。而今年第一、二季ESG基金資金持續淨流 入，第二季擴大流入711億美元，較第一季成長56%， 吸金最多的地區在歐洲與美國，亞太區僅占2.4％， 而台灣在第二季吸引了近1.3億美元的資金， 是亞太地區少數且連續二個季度呈現淨流入的國家，富邦證券表示， 顯示台灣投資人的理念與國際大型機構投資人接軌，沒有錯過這波E SG投資熱潮。

觀察今年2月因疫情爆發導致全球股市重挫，但美國ESG主題指數 今年以來漲幅為11.07%，而標普500指數則為4.92%。 拉長時間來看ESG相關的指數近1年、3年、5年分別上漲25. 51%、53.51%、100.62%，同一期間標普500指數 報酬16.87%、39.59%、71.99%， 時間越久差距越大。美銀美林集團的研究也發現這一現象，並指出E SG排名前20％股票的每股盈餘下調幅度比ESG落後者小。

績效 美國ESG 主題指數 標普500指數 今年以來 11.07% 4.92% 一年 25.51% 16.87% 三年 53.51% 39.59% 五年 100.62% 71.99%

資料日期 : 2020/8/18