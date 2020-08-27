長庚運動醫學團隊成軍7年 照護選手全中運奪金翻倍

大同羽球隊黃瀞平(左3)榮獲女子單打冠軍。(照片由長庚醫療財團法人提供) 大同羽球隊黃瀞平(左3)榮獲女子單打冠軍。(照片由長庚醫療財團法人提供)

成軍邁入第7年的長庚運動醫學團隊， 現在不但是國內運動員的強力後盾， 在3年前開始將專業的醫療資源帶入校園， 提供校園選手專業的運動照護之後， 照護選手在全中運的表現即屢創佳績，今年甚至斬獲 50 面金牌、31面銀牌以及 36 面銅牌，金牌數目較去年的24面整整翻了一倍！

長庚運動醫學團隊今天統計照護選手近3年在全中運的表現， 從2018年28金16銀25銅， 2019年24金21銀17銅及5項破紀錄， 成長到2020年的50金31銀36銅及9項破紀錄。 照護選手們的優異成績，讓長庚運動醫學團隊感到欣慰。

長庚醫院結合來自復健科、骨科、中醫科等11個專科的醫師， 加上菁英運動防護師、心理師、營養師及運動藥師， 成為國內首屈一指的運動醫學跨資源整合團隊， 並且提供選手傷害復健、運動訓練、營養諮詢、禁藥諮詢、 運動評估等後勤資源， 協助運動員能有健康的身體去發揮最大的潛力。

長庚運動醫學團隊主席楊政達表示，醫療團隊走入校園後， 對於校園的桌球、羽球、網球、足球、空手道、柔道、角力、舉重、 拔河、田徑等多個運動項目提供照顧， 帶進許多專業的醫療能量和先進的觀念技巧， 例如利用科學化的動作檢測儀器， 讓選手可以更精準的進行動作加強與調整，以及定期舉辦運動營養、 禁藥的巡迴講座，選手們的進步有目共睹。 長庚運動醫學團隊將持續向下扎根，讓孩子除了有健康的後盾， 也幫助成績能更進一步的提升。

新北市明德高中的蔡筱芸，是長庚運動醫學團隊照護選手， 拿下今年全中運高中女子組柔道第六級冠軍。 她在去年全中運的成績其實並不理想，總教練黃呈堯表示， 因為調整體重，加上對於自身的高度要求， 反而僵硬了本來靈活的身手，最終只獲得第三名。 今年長庚運動醫學團隊開始協助她訓練以及放鬆筋膜等， 加上她的觀念成熟，全中運成績終於爆發， 送給自己以及教練一份最棒的畢業禮物。

台北市大同高中的黃瀞平，小一就開始接觸羽球， 曾經因為訓練過度造成髕腱受傷，讓她有段時間停滯不前， 甚至屢次產生懷疑自己的念頭。後來在長庚運動醫學團隊的協助下， 終於拿回健康的本錢，繼續回到賽場兌現自己的天賦， 於本屆全中運奪下羽球高中女子單打冠軍。

團隊副主席林瀛洲表示，我們提供全面性且一條鞭式的醫療照護， 可以讓選手及教練不用分心到其他領域，分心的事情少了， 訓練的效果也就更好了，讓他們沒有遺憾是我們的驕傲。

新北明德高中的蔡筱芸榮獲女子柔道第六級冠軍。(照片由長庚醫療財團法人提供)