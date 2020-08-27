長庚運動醫學團隊成軍7年 照護選手全中運奪金翻倍

大同羽球隊黃瀞平(左3)榮獲女子單打冠軍。(照片由長庚醫療財團法人提供)
大同羽球隊黃瀞平(左3)榮獲女子單打冠軍。(照片由長庚醫療財團法人提供)
成軍邁入第7年的長庚運動醫學團隊，現在不但是國內運動員的強力後盾，在3年前開始將專業的醫療資源帶入校園，提供校園選手專業的運動照護之後，照護選手在全中運的表現即屢創佳績，今年甚至斬獲 50 面金牌、31面銀牌以及 36 面銅牌，金牌數目較去年的24面整整翻了一倍！
長庚運動醫學團隊今天統計照護選手近3年在全中運的表現，從2018年28金16銀25銅，2019年24金21銀17銅及5項破紀錄，成長到2020年的50金31銀36銅及9項破紀錄。照護選手們的優異成績，讓長庚運動醫學團隊感到欣慰。
長庚醫院結合來自復健科、骨科、中醫科等11個專科的醫師，加上菁英運動防護師、心理師、營養師及運動藥師，成為國內首屈一指的運動醫學跨資源整合團隊，並且提供選手傷害復健、運動訓練、營養諮詢、禁藥諮詢、運動評估等後勤資源，協助運動員能有健康的身體去發揮最大的潛力。
長庚運動醫學團隊主席楊政達表示，醫療團隊走入校園後，對於校園的桌球、羽球、網球、足球、空手道、柔道、角力、舉重、拔河、田徑等多個運動項目提供照顧，帶進許多專業的醫療能量和先進的觀念技巧，例如利用科學化的動作檢測儀器，讓選手可以更精準的進行動作加強與調整，以及定期舉辦運動營養、禁藥的巡迴講座，選手們的進步有目共睹。長庚運動醫學團隊將持續向下扎根，讓孩子除了有健康的後盾，也幫助成績能更進一步的提升。
新北市明德高中的蔡筱芸，是長庚運動醫學團隊照護選手，拿下今年全中運高中女子組柔道第六級冠軍。她在去年全中運的成績其實並不理想，總教練黃呈堯表示，因為調整體重，加上對於自身的高度要求，反而僵硬了本來靈活的身手，最終只獲得第三名。今年長庚運動醫學團隊開始協助她訓練以及放鬆筋膜等，加上她的觀念成熟，全中運成績終於爆發，送給自己以及教練一份最棒的畢業禮物。
台北市大同高中的黃瀞平，小一就開始接觸羽球，曾經因為訓練過度造成髕腱受傷，讓她有段時間停滯不前，甚至屢次產生懷疑自己的念頭。後來在長庚運動醫學團隊的協助下，終於拿回健康的本錢，繼續回到賽場兌現自己的天賦，於本屆全中運奪下羽球高中女子單打冠軍。
團隊副主席林瀛洲表示，我們提供全面性且一條鞭式的醫療照護，可以讓選手及教練不用分心到其他領域，分心的事情少了，訓練的效果也就更好了，讓他們沒有遺憾是我們的驕傲。
新北明德高中的蔡筱芸榮獲女子柔道第六級冠軍。(照片由長庚醫療財團法人提供)