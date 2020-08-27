新北市與台師大合作AI素養師培 首位教育局長榮獲AIL國際認證

新北市教育局為增進技術型高中專業群科教師之AI人工智慧素養( AI Literacy，AIL)能力， 日前與臺師大合作共同於樟樹國際實中辦理「 AI人工智慧素養與課程教材培訓研習」，本次研習共分三梯次， 每次40位教師參加。 張明文局長參與第一梯次研習並進行AIL國際認證培訓， 更通過美國全球學習與測評發展中心（ 美國全球學習與測評發展中心（Global Learning and Assessment Development,簡稱GLAD）之國際證照測驗， 成為全國第一位榮獲此項資格的教育首長。

隨著科技不斷進步，人工智慧的應用將無所不在， 而AI的發展趨勢，也從電腦素養轉換到資訊網路通訊ICT素養， 進而到人工智慧素養，未來需要更多的AI人才， 而建立國際化人工智慧素養能力AIL學習方案更顯重要。 本次研習與國立臺灣師範大學合作， 研習內容包括AI專業英語詞彙教學與心智圖表、 人工智慧與技術教學案例、人工智慧學習與測評體系平台操作、 物聯網教材實作等，並輔導參與研習教師考取AIL國際認證， 期望所有種子教師能以社群方式帶動學校發揮創意、 運用人工智慧開發更多的教材、教案。

樟樹國際實中陳浩然校長表示， 期盼透過教師人工智慧課程教材專業培訓與精進學習， 全面推動智慧校園理念， 培育孩子們未來都能具備AI人工智慧素養與能力。 參與本次研習的蔡明岳教師表示，時代在變，人為生存、適應環境、 面臨競爭也要跟著改變；回想數十年前還是學生身分時， 老師依賴的只有黑板講述教學，等到自己身為老師， 進步到數位化教學，多元的教學輔助系統，更豐富了學生學習。 眼前，人工智慧正開始如火如荼改變我們與下個世代的生活，透過 AI人工智慧素養課程與創新教學方法發展研習， 不但是個人的福氣，也引領學生跟上時代的變遷、 站在世界潮流的前端，將是老師們偌大的功勞。

教育局長張明文表示，新北市自108年起推動4年4億元的「 贏得未來·技職人才」計畫，針對「人工智慧素養」透過人才培育、 教育環境、發展應用三大面向，三級推動全市校校AIL， 期望種子教師返校後激盪出更多跨領域的教材教案， 推動跨域合作教學，培養AI跨領域接軌國際全方位技職人才。