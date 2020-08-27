新北市與台師大合作AI素養師培 首位教育局長榮獲AIL國際認證

照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供
新北市教育局為增進技術型高中專業群科教師之AI人工智慧素養(AI Literacy，AIL)能力，日前與臺師大合作共同於樟樹國際實中辦理「AI人工智慧素養與課程教材培訓研習」，本次研習共分三梯次，每次40位教師參加。張明文局長參與第一梯次研習並進行AIL國際認證培訓，更通過美國全球學習與測評發展中心（美國全球學習與測評發展中心（Global Learning and Assessment Development,簡稱GLAD）之國際證照測驗，成為全國第一位榮獲此項資格的教育首長。
隨著科技不斷進步，人工智慧的應用將無所不在，而AI的發展趨勢，也從電腦素養轉換到資訊網路通訊ICT素養，進而到人工智慧素養，未來需要更多的AI人才，而建立國際化人工智慧素養能力AIL學習方案更顯重要。本次研習與國立臺灣師範大學合作，研習內容包括AI專業英語詞彙教學與心智圖表、人工智慧與技術教學案例、人工智慧學習與測評體系平台操作、物聯網教材實作等，並輔導參與研習教師考取AIL國際認證，期望所有種子教師能以社群方式帶動學校發揮創意、運用人工智慧開發更多的教材、教案。
樟樹國際實中陳浩然校長表示，期盼透過教師人工智慧課程教材專業培訓與精進學習，全面推動智慧校園理念，培育孩子們未來都能具備AI人工智慧素養與能力。參與本次研習的蔡明岳教師表示，時代在變，人為生存、適應環境、面臨競爭也要跟著改變；回想數十年前還是學生身分時，老師依賴的只有黑板講述教學，等到自己身為老師，進步到數位化教學，多元的教學輔助系統，更豐富了學生學習。眼前，人工智慧正開始如火如荼改變我們與下個世代的生活，透過 AI人工智慧素養課程與創新教學方法發展研習，不但是個人的福氣，也引領學生跟上時代的變遷、站在世界潮流的前端，將是老師們偌大的功勞。
教育局長張明文表示，新北市自108年起推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」計畫，針對「人工智慧素養」透過人才培育、教育環境、發展應用三大面向，三級推動全市校校AIL，期望種子教師返校後激盪出更多跨領域的教材教案，推動跨域合作教學，培養AI跨領域接軌國際全方位技職人才。