新竹市「閱讀好點子」逾百場閱讀推廣 與台灣新住民媽媽共讀

新竹市育有5歲以下家長請注意，新竹市文化局為推廣親子閱讀，下月起即日凡0至5歲設籍新竹市的孩童，辦理借閱證就贈送「閱讀禮袋」，內有父母手冊及兒童繪本，另外，竹市5個圖書分館將舉辦親子故事講座、帶讀者走讀微旅行課程、還將邀請巫婆劇團表演繪本等超過155場課程。新竹市長林智堅說，親子共讀可增進親子關係，歡迎大家都來申請借書證，拿閱讀禮袋。

林智堅市長在26日的活動不擔任故事叔叔，反當起觀眾，他與一群孩童，聽取來自曼谷新住民陳菈雯說故事，故事會後，林智堅市長還以小禮物有獎徵答，現場歡笑聲不斷。支持新竹市推廣閱讀，新竹市故事協會榮譽理事長謝芳伶、親子教養部落客伊森媽咪、高齡80歲故事協會志工羅潯英奶奶、新竹市議員陳建名、曾資程，今都到場。

林智堅市長表示，因自己身為三個孩子的爸爸，非常重視孩子培養閱讀習慣，市府除增購實體童書，還有說故事媽媽團隊，其中還有許多新住民媽媽，107年成立至今辦理超過700場說故事活動，陪孩子以閱讀理解世界，他非常感謝媽媽們以導讀方式陪伴孩子，讓孩子能對閱讀更感興趣。

文化局則說，9月起不僅以「閱讀禮袋」鼓勵市民親子共讀，還有至少155場的「閱讀好點子」活動，分為嬰幼兒親子、兒童、青少年、樂齡閱讀、社會人士與本土語言推廣5大主題，讓大家以多元方式閱讀，例如讀「讀萬卷書，行萬里路」的走讀旅行；還有邀請巫婆劇團表演繪本，讓故事活起來；嬰幼兒親子共讀講座，報名請上各分館網站查詢，活動皆免費，名額有限，先搶先贏。

（新聞轉載自新住民全球新聞網）