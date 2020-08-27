台北流行音樂中心正式開幕！台灣自由民主成就多元音樂　打造亞洲新地標檔期已滿至年底

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）位於南港區的台北流行音樂中心歷經17年打造，已於27日盛大開幕，演出節目已排至年底，總統蔡英文鼓勵大家使用藝FUN券購買演唱會們票，而南部的音樂中心也即將完工。

台北流行音樂中心（以下簡稱北流）自2013年開工動土，為「新十大建設」項目之一，由文化部主辦，並委託台北市政府代辦硬體工程及相關軟體計畫，歷時10年終於完成，是台灣首座可容納6,000人流行音樂專屬表演場館，也是引領台灣流行音樂產業的雙引擎之一，預期將成為亞洲流行音樂新地標。

文化部表示，北流不只擁有設備齊全的表演廳，也為未來培育音樂人才做準備，表演廳提供專屬流行音樂演出表演場地、流行音樂文化館呈現台灣流行音樂光榮歷史與各種面貌，產業區則提供「人才培育」基地，並以可容納3,000人的戶外廣場連結各館區，集結表演、展示、娛樂及人才育成等多種功能，將於9月5日迎來首檔演唱會。

今(27)日開幕記者會上融合AR擴增實境互動科技，搭配虛擬樂團演出，總統蔡英文，行政院長蘇貞昌、文化部長李永得、台北市長柯文哲、北流董事長黃韻玲皆出席參與啟動儀式，場面好不熱鬧。

蔡英文表示，自己不會唱歌也不會跳舞，但很愛聽流行音樂，這樣也可以算音樂人吧！今天要來開箱北流，過去幾十年台灣是華語流行音樂的中心，許多傳唱金曲是從台灣開始流行起來，因為自由民主的社會讓各種音樂形式多元呈現。

蔡英文說明，許多音樂創作人告訴她，從live house到小巨蛋中間，台灣少了中型表演場館，在很多人努力之下，今終於見證亞洲首座由國家出資的興建流行音樂中心，無論在隔音、防震到專業設備，都符合國際級規格，也有許多不同規格的場聽，符合各種表演形式需求。

蔡英文強調，北流計畫一共編列60億元預算進行，由中央出資地方經營，謝謝團隊造的每一磚每一瓦都不只是建築物，蓋的是台灣流行音樂的未來，是一棟會唱歌的建築。

蔡英文透露，前陣子疫情影響許多音樂演出導致收入減少，北流表演已排到了年底，呼籲大家來北流看演唱會，使用藝FUN券買演唱會票享受流行音樂魅力。

身為當初2016年拍板定案北流計畫的關鍵人物，蘇貞昌說，自己擔任台北縣長辦海洋貢寮音樂祭，才知道有那麼多人喜歡音樂，自己成長的年代政府是權威壓制者，如今政府是民選，自蔡英文總統上任後，文化部預算更快速大幅增加到400多億，可見政府對文化的重視，因為「文化是國家的根」，不只北部，南部的流行音樂中心也將於年底開幕。

柯文哲表示，在每個人的腦海中都有首熟悉的音樂，這就是流行音樂的魔力！北流位於台灣生技產業重鎮，鄰近中研院、衛福部食藥署、南港生技大樓等；此區也是除了信義區外，最重要的會展場域，未來也是東北部交通樞紐，不僅三鐵共構，高鐵可能會從這延伸到宜蘭，北市府已在南港蓋了3,000戶公宅，因為上述產業將提供許多工作機會，希望年輕人就住在這減少交通流量。

柯文哲透露，北流已辦過兩場壓力測試，目前還是有點小缺點，還在搜集大家意見未來繼續修正，希望透過專家回饋意見修到最好的狀態。

擁有超強卡司的《嗨！北流》演唱會，包含徐佳瑩、魏如萱及魚丁糸都將獻聲，將於9月5日登場；蘇慧倫《生命之花》30周年演唱會將於9/12舉行，詳情請前往北流官網查詢。https://musiccenter.taipei/