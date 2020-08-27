台灣武漢肺炎疫苗進入一期臨床試驗 國光估11月二期

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）國光生技今（27）日表示，自主研發的武漢肺炎疫苗本週在台大醫院進入一期人體臨床試驗，若試驗順利，預計11月進入二期臨床試驗，屆時不排除加入國外臨床計劃，目前巴西、土耳其、捷克等國都表示有興趣參與。

國光生技董事長詹啟賢表示，與台大感染科合作的武漢肺炎疫苗一期人體臨床試驗正於台大醫院收案中，臨床試驗計畫主持人為台大教授張上淳，臨床試驗收案對象為20至60歲的健康成年人，收案人數約70人。

後續二、三期臨床試驗規劃將密切與食藥署討論，若一期臨床試驗證明疫苗安全無虞，可望於11月進入二期臨床試驗，年底前開始量產，提供國人安全保障。

詹啟賢指出，二期臨床人數目標為3000人，最少一定會超過1500人，希望民眾都有熱情參加二期臨床。後續三期臨床計畫將採取多國多中心臨床試驗計畫，目前已有巴西、土耳其、捷克、新加坡、越南、菲律賓等國表達合作疫苗開發的意願，將進行全面評估後進行臨床計畫。

詹啟賢說，從2009年H1N1疫情到今年的武漢肺炎疫情，國光生技無役不與，除了每年例行的流感疫苗生產，國光生技早在5年前因應新興傳染病疫情不斷來襲，即投入重組蛋白技術平台研究開發，經過一次次練兵，研發及生產技術平台不斷的成熟、精進，除了生產外，無菌充填是很重要的一環。

詹啟賢強調，國光生技本身細胞生產工廠及合作夥伴有的生產設備及能量，可以提供每年2000萬劑以上，也具有無菌充填產能，第一條無菌充填線每年充填產能為2500萬劑，第二條無菌充填線預計2021年2月可投產每年充填產能1億劑。

國光在全程製造的技術上，擁有完整的智慧財產權，不會受第三者或他國的牽制，目前已有許多國家主動洽談疫苗合作及後續生產計畫。

詹啟賢指出，接下來將配合政府防疫布局，持續與國內夥伴合作共同生產武漢肺炎疫苗，確保疫苗量產足以供應全台民眾在明年中旬施打，帶動全台解封，讓全民共享台灣防疫超前部署的成果。