不浪費！新北惜食分享網 4年翻新逾570噸蔬果肉品

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）新生活社會福利發展促進會長期在北海岸區域服務弱勢家庭，2019年起加入新北惜食分享網，成為惜食分享廚房， 社會局26日結合新東陽、華昇食品及華漢冷凍等食品企業， 捐贈許多食材，讓弱勢兒少自己動手做料理， 小朋友都覺得新鮮又有趣，也從中體會要愛物惜物，將飯菜吃光光。 新北惜食分享網自推動以來獲得許多民間團體、商家及企業的響應， 越來越多市場及企業將原本會被捨棄的格外品整理分配後妥善利用。 為響應這次惜食活動，新東陽、 華昇食品及華漢冷凍食品更額外捐贈培根、火鍋料及雞腿丁等， 並在專業廚師的引導下， 讓小朋友用電鍋做出美味的日式炊飯及茶碗蒸， 增加小朋友烹飪的樂趣。 新北市社會局副局長許秀能表示，新北市推動惜食分享網， 讓越來越多的民間餐飲業者及企業重視「惜食」價值， 同時與社會福利結合，融合惜食、公益及食物教育， 也增加弱勢孩童運用食材的能力。 新生活社會福利促進協會創辦人羅素如表示， 協會自93年創辦以來，一直深耕偏區弱勢家庭， 除了開設課輔班外，更辦理弱勢送餐服務， 與新北惜食分享網合作後，不僅在資源獲取上更加穩定， 也多了許多在社會福利上的合作，這次活動體驗， 讓弱勢孩童多了一個學習與成長的機會。 中華基督教救助協會總監張謙方表示， 惜食行動及團體在台灣各角落持續萌芽，在推動惜食的過程中， 還能結合環保、教育、食農等多元價值， 讓台灣邁向永續環境的目標。 許秀能說，新北惜食分享網自105年8月推動以來， 獲得各界響應，迄今已翻新運用超過570噸的蔬果及肉品， 超過68萬7,000人次受惠。