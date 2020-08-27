【快訊】香港反送中人士12人乘船潛逃台灣失敗　遭中國海警扣押

此為示意照 (圖/中國網路) 此為示意照 (圖/中國網路)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 中國海警微博昨日（26日）發出公告，稱廣東省海警在8月23日9時許，在香港東南水域對出的中國水域，截獲一艘涉嫌非法越境船隻，捕獲10名「涉嫌非法越境人員」(如下) 。

綜合香港媒體與自由亞洲電台中文頻道報導，船上有12名香港青年，當時他們正準備前往台灣，12人中包括早前因涉嫌勾結外國或者境外勢力而被捕，現正保釋的「香港故事」成員李宇軒。

自由亞洲電台中文頻道下午在臉書發文表示，經向多方查證，船上有12名香港青年，當時正前往台灣。廣東海警所說的「李某某」，就是參與過反送中運動的「香港故事」成員李宇軒，其餘被拘捕人士都參與過反送中運動，部分人員先前在香港被拘捕後保釋。

12人目前正被中國海警扣柙，公安仍在調查中。

香港《明報》指出，李宇軒於8月10日也就是壹傳媒高層黎智英等人被捕的同一天，因涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全、洗黑錢罪被捕，獲保釋候查，原定下月(9月) 上旬須向警署報到。

根據中國刑法，公安局可以刑事責任對偷渡者進行立案追責，偷渡者判處一年以下有期徒刑，之後才會遣返香港。