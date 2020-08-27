礁溪麒麟線上旅展狂賣 住宿券26折 泡湯券千元有找

2020 TTE台北國際觀光博覽會即將於8月28日至31日台北世貿一館盛大登場！其中礁溪麒麟(攤位編號A314)為響應年度旅遊盛會，推出為期4天展場限定好康。即日起至9月1日搶先推出線上旅展，集結住宿、湯屋與餐飲規劃優惠組合搶客，盼能帶動國旅市場掀起一波「報復性消費」熱潮。

搶先卡位十月連休，中秋雙十假期不浪費！今年旅展破盤焦點祭出2款住宿券商品「平日標準樓雅緻雙人房」原價13,200元、旅展價每張3,888元，狠殺26折；以及「平日標準樓家庭四人房」，原價16,000元，旅展期間只要5,888元，幾乎是原價31折，退房後盡情踩點宜蘭熱門打卡景點，增添同遊歡樂時光，旅遊更彈性，家庭出遊、好友團聚最推薦。

時序漸入初秋，鎖定喜歡泡好湯、啖美食的消費者「雙人饗樂湯遊券」，憑券不分平假日可使用價值3,360元的獨立湯屋，搭配2客午或晚間套餐，旅展價每張2,588元，為原價7折；屢屢熱銷必Buy商品「雙人湯屋休憩券」旅展價僅880元，約原價57折千元有找，不分平假日雙人恣意享受獨立溫泉浴池與碳酸氫鈉美人湯的滋養，讓喜愛泡湯的朋友不但保有個人隱私，泡湯時更自由自在。

礁溪麒麟推行電子票券與全省超商ibon取券功能。即日起至9月1日同步推出線上旅展搶先開賣，隨時隨地上網購買，輕鬆方便又省時間。24小時開放透過飯店官網、電話、傳刷或是臉書粉專頁私訊預購。相關旅展商品詳細使用規定，歡迎參考礁溪麒麟 Kilin JiaoXi 官網 https://pse.is/USYQ4 FB粉絲專頁 https://pse.is/U38FD 或洽訂房中心專線(03)910-0170 傳真(03)988-8670