在南海造出7大島還修戰機升降道 美國制裁24個「助紂為虐」的中國企業

(台灣英文新聞/ 綜合報導)為遏制中國在南海進行的密集性軍事擴張,美國商務部昨日以「協助中國政府在南海建造軍用人工島」為由,針對包括中國交通建設公司的子公司等24家中國企業進行制裁。

美國商務部昨日宣佈將24家參與中國在南海軍事工程的中共國家企業列入出口管制實體名單,名單中包括中國交通建設集團旗下的5家子公司。美國國務院也跟進宣佈針對相關的個人簽證進行制裁。

美國國務卿蓬佩奧透過新聞稿宣佈,這些涉嫌協助中共在南海大規模軍事島嶼、威脅東南亞國家的中國公民實施簽證制裁。而這些人將被禁止入境美國,其親屬也可能面臨相同限制。

中共官方目前尚未針對該制裁做出任何回應。

中共自2013年起,在南海大肆填海建造7座軍事用人工島嶼、並設置可供戰鬥機升降的跑道,至少建造出超過1千萬平方米的陸地,北京當局甚至提出「九段線」領土主張,高調在填海造島地區設立行政區,高調介入南海權利爭奪戰,引發周遭越南、菲律賓等國家警惕。

菲律賓2013年將中國告上海牙國際仲裁法庭,但中國拒絕出席,也不接受2016年海牙法庭宣判的「中國「九段線」主權主張缺乏法律基礎」,在南海並不享有權利。

以下為遭美國制裁的24個中國公司名單:

中國交通建設疏浚集團(China Communications Construction Company Dredging Group Co., Ltd.)

中交天津航道局有限公司(China Communications Construction Company Tianjin Waterway Bureau)

中交上海航道局有限公司(China Communications Construction Company Shanghai Waterway Bureau)

中交廣州航道局有限公司(China Communications Construction Company Guangzhou Waterway Bureau)

中國交通建設總公司第二導航工程局(China Communications Construction Company Second Navigation Engineering Bureau)

北京環佳電信有限公司 (Beijing Huanjia Telecommunication Co., Ltd.)

常州國光數據通信有限公司 ( Changzhou Guoguang Data Communications Co., Ltd.

中國電子科技集團公司第七研究所( China Electronics Technology Group Corporation, 7th Research Institute (CETC-7))

廣州宏宇科技有限公司 (Guangzhou Hongyu Technology Co., Ltd.)

廣州通光通信技術有限公司(下屬研究所CETC-7)(Guangzhou Tongguang Communication Technology Co., Ltd. a subordinate institute of CETC-7)

廣州通光通信技術有限公司(下屬研究所CETC-7)(Guangzhou Tongguang Communication Technology Co., Ltd. a subordinate institute of CETC-7)

中國電子科技集團公司第三十研究所(CETC-30)(China Electronics Technology Group Corporation, 30th Research Institute CETC-30)

中國船舶工業集團第722研究所(China Shipbuilding Group, 722nd Research Institute)

崇信八大科技發展有限公司(Chongxin Bada Technology Development Co., Ltd.)

廣州市廣友通訊器材有限公司(Guangzhou Guangyou Communications Equipment Co., Ltd.)

廣州海格傳播集團有限公司(Guangzhou Haige Communication Group Co., Ltd.)

桂林長海發展有限公司(Guilin Changhai Development Co., Ltd.)

湖北廣興通信技術有限公司(Hubei Guangxing Communications Technology Co., Ltd.)

陝西長嶺電子科技有限公司(Shaanxi Changling Electronic Technology Co., Ltd.)

上海電纜海洋工程有限公司(Shanghai Cable Offshore Engineering Co., Ltd.)

泰利信電子科技有限公司(Telixin Electronics Technology Co., Ltd.)

天津廣播設備有限公司(Tianjin Broadcasting Equipment Co., Ltd.)

天津764航空電子技術有限公司(Tianjin 764 Avionics Technology Co., Ltd.)

武漢麥瑞特通訊有限公司(Wuhan Mailite Communication Co., Ltd.)