福爾摩沙國際藝博會精選十大必看　塗鴉藝術家大腸王、黑雞先生、呂英菖台北展出

福爾摩沙國際藝術博覽會以「台灣潮」為題將於28日登場(圖為參展台灣潮之藝術家/台灣英文新聞) 福爾摩沙國際藝術博覽會以「台灣潮」為題將於28日登場(圖為參展台灣潮之藝術家/台灣英文新聞)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 福爾摩沙國際藝術博覽會以台灣當代潮流藝術為題，除了靜態展覽也規畫講座探討充滿活力的塗鴉史，貴賓預展27日登場，公眾展期則為28日至30日。

福爾摩沙國際藝術博覽會以「台灣潮」（URBAN TAIWAN）為題，匯聚國內30家頂尖畫廊，約600件作品。展覽4大亮點：一、24位台灣知名潮流藝術家；二、7位台南新藝獎得主作品，囊括錄像、裝置、繪畫、觀念等等；三、紅心字會公益展特別展出百位名人手模，全部所得捐為公益；四、「潮藝術論壇」，邀請前台北市文化局局長劉維公、國立高雄師範大學美術學系所專任副教授 李錦明與明潮雜誌攝影主編高政全，從次文化圖像的起源開始探索塗鴉的演變脈絡，到台灣街頭非法塗鴉行為的意義，以及21世紀科技與藝術的發展趨勢觀察。

值得一提的是，主展區「台灣潮」由台灣塗鴉藝術家大腸王出任策展人，邀請參展藝術家為：八個才、王建揚、江鳥、呂英菖、昆虫好朋友、林軒毅、降矢倫次、張騰遠、陳信宏、傅星翰、黃立志、黑雞先生、楊宗嘉、葉姿吟、龍阿水、謝承憶、Disk Graffiti、LALATOY、Marta Zawadzka、Philip Leehand、Song頌君、TT. M 龜獸人、Villain zone toys。

此外，本屆藝博會以愛為名與紅心字會合作，在大會展位6013號販售百件手模，象徵守護弱勢兒童，每件新台幣$3,000元，籌募弱勢兒童營養餐費，其中，包含已故天王豬哥亮、金曲歌王林俊傑、金馬獎得主李行導演等人珍貴手模。

出任藝博會的國際顧問嚴仲唐分享，藝術博覽會是藝術市場商業的展覽，跟美術館不同，希望觀眾可以從中找到合適自己品味的藏品並支持藝術家與畫廊。目前全球收藏藝術品的人數佔總人口大約3%，而2019年全球藝術市場的市佔率達641億美金，是一個不容忽視的產業。

嚴仲唐也精選10家參展畫廊及藝術家提供給大家參考，其作品風格橫跨平面繪畫、攝影至雕塑，分別為：藝星藝術中心-盧俊翰、新苑藝術-王建揚、傳承藝術中心_中原千尋、田奈藝術-伊戈爾、多布羅沃斯基（Igor Dobrowolski）、首都藝術中心-蘇子涵、雷相畫廊-黃柏勳、誠空間-郭羲、藝境畫廊-張瑞頻、台南新藝獎得主-張靜雯。

｜VIP Preview 貴賓預展

8. 27 Thu 18:30 – 21:30

｜Public Days 公眾展期

8. 28 Fri 11:00 – 19:00

8. 29 Sat 11:00 – 19:00

8. 30 Sun 11:00 – 18:00



｜Venue 展覽地點

eslite hotel 誠品行旅 5-7F

｜Guided Tour 藝術導覽

8. 29 Sat 1600｜嚴仲唐

8. 30 Sun 1600｜嚴仲唐