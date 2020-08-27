台灣移民署免費平板租借及電腦學習 新住民現身說法分享經歷

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為推廣新住民免費上網與平板租借服務，移民署桃園市服務站昨（26）日舉辦新住民家庭教育及法令宣導課程，邀請來自印尼的新住民官美連女士親自說明使用的好處及便利，以及如何運用移民署提供的資源，免費租借平板，並擔任家庭教育課程講師，向 20多名印尼新住民朋友及其家屬分享來臺心路歷程，盼協助新住民儘早融入臺灣社會。

官女士利用平板電腦搜尋食譜，現場DIY印尼家鄉美食水果沙拉(Rujak buah)教學，與現場民眾一起手作同樂，歡度愉快的上午。

官美連女士表示，她從移民署開始推廣新住民免費租借平板計畫時，就已經在運用此項專屬於新住民的好康。租借服務非常便利，只要一通電話，平板就宅配到家，同時還配有30天10G免費網路流量，足以應付日常上網使用，到期後還可續借兩次，租借最長期限可為90天。

自己會使用平板查詢相關料理做法，既方便又快速，也會用平板上社群網路與親友聯絡感情，十分感謝移民署在新住民事務的用心。

移民署桃園市服務站表示，昨日課程中，官美連女士特別利用平板介紹如何DIY家鄉美食水果沙拉(Rujak buah)，新住民及國人配偶一同手作印尼美食，體驗多元文化，收穫滿滿。

桃園市服務站主任黃英貴表示，為了弭平新住民數位落差，想要數位學習、充實自我，體驗e化生活的新住民朋友可以藉由本次服務得到租借平板電腦的機會。

此服務完全免費，新住民只要到服務站或致電預約即可享受免費租借平板宅配到府服務，期滿也會派員收回，非常便利，完全沒有負擔。想租借的新住民可撥打週一至週六免費專線：0800-700-101預約，手機改撥02-8978-9271或到全臺各服務站櫃檯了解詳情。