友善環境 林試所：瓊崖海棠油可開發作為天然防曬霜

瓊崖海棠相關產品。(照片由林業試驗所提供) 瓊崖海棠相關產品。(照片由林業試驗所提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院農業委員會林業試驗所27日表示，在研究木本油料植物的應用時，意外發現國產「瓊崖海棠」種仁提煉出的種仁油具有紫外線屏蔽效果，加上抗氧化及自由基捕捉能力佳，該種仁具有開發作為本土天然友善環境紫外線屏蔽劑的潛力。

林試所森林利用組林振榮組長表示，瓊崖海棠（Calophyllum Inophyllum L.）為台灣沿海常見海漂植物，常綠性喬木具有深綠色厚葉片、花白色、結綠色果實，分布於熱帶與亞熱帶等沿海地區，樹性強健，在台灣各地常作為行道樹。因瓊崖海棠木材材質緻密質地堅硬，對海水浸泡有抗性，不受蟲蛀食，可利用做為船泊及家具用材。依據大溪地與波里尼西亞島民傳統，會以瓊崖海棠油做為局部治療各種皮膚損傷，生活上可做為肥皂、燈油、護髮油等。

林業試驗所張彬所長指出，林試所發展的天然紫外線屏蔽劑，除開創國產木本油料植物的新用途外，也希望未來呼應聯合國永續發展目標，發展可替代對海洋環境有危害疑慮之防曬成分，減緩珊瑚礁白化速度。

林試所研究團隊使用國產成熟瓊崖海棠果實，經由氣乾後以破殼機分離種仁與果殼，粉碎及篩選機研磨製成適當粒度的材料，篩選出一定大小比例後以多段溶劑萃取、濃縮取得瓊崖海棠油。經檢測發現，所製作出的瓊崖海棠油外觀呈現深綠色並富含脂肪酸，在紫外光屏蔽效果部分在UVA及UVB波段可分別屏蔽29.15%及56.80%之能量，團隊將瓊崖海棠油試做試做防曬霜，防曬係數可達SPF43以上，極具潛力做為天然紫外線屏蔽劑。



瓊崖海棠種仁。(照片由林業試驗所提供)