外籍生返台需居家檢疫14天 台灣移民署線上系統輕鬆申辦居留證

近來因人潮擁擠，到移民署洽公需等候2至3小時，僑、外生可利用線上系統輕鬆申辦，亦可避免群聚感染風險 （圖/ 移民署台北市服務站） 近來因人潮擁擠，到移民署洽公需等候2至3小時，僑、外生可利用線上系統輕鬆申辦，亦可避免群聚感染風險 （圖/ 移民署台北市服務站）

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）因應教育部8月24日開放大專院校境外學生及新生來臺就學，為使入境僑、外籍生能安心配合14天居家檢疫，移民署台北市服務站透過臺北市大專院校推廣外來學生線上申辦居留證系統，除線上中、英文操作手冊外，並製作英文操作教學短片，協助僑、外生輕鬆申辦，檢疫期過後，即可領證，避免因人潮擁擠，到站需等候2至3小時。

移民署台北市服務站表示，每年暑假期間為外來人士申辦及換發居留證的高峰期，今年上半年雖受疫情影響使來台外籍人士減少，但隨著國際部分疫情得到控制，台灣也逐步放寬境外人士來臺限制，學生尤列為優先開放對象，以維護就學權益。

外籍生線上申請懶人包（圖/ 移民署）

為了避免僑外生入境後蜂擁至移民署各地服務站趕辦居留證，增加群聚風險，移民署推廣外來學生線上申辦系統，使僑生及外來學生申請居留證不需要親臨排隊，居家檢疫期間也能輕鬆透過網路申請居留證，且網路申辦只要5個工作天，檢疫期間過後即可至指定服務站領取居留證，方便又迅速。

為使僑、外生可輕鬆透過外來學生線上申辦系統自行申辦居留證，移民署臺北市服務站自今年3月起即積極向臺北市各大專院校及來站學生宣導透過線上系統申辦，除現場指導學生操作外，並派員前往學校說明操作方法及在臺就學居留等相關事宜，因應新學期逐步開放僑、外生入境就學，臺北市服務站更製作了操作教學短片，搭配原有的線上中、英文操作手冊，希望協助僑、外生透過網路申辦居留證，安心度過檢疫期，順利在臺就學。

臺北市服務站主任蘇慧雯表示，外生線上系統假日也可使用，24小時無休，如果有操作上的問題，則可在週一至週五上午8點30分至下午5點30分撥打移民署客服專線：02-2796-7162諮詢。

◎外來學生線上申辦系統

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