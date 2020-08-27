【更新】彰化萬人血清抗體檢測報告「陽性率萬分之8.3、證明台灣社區安全！」 台大公衛學院說明研究始末

27日上午的說明會，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、台大公衛學院教授陳秀熙、詹長權及彰化縣衛生局長葉彥伯、台大公衛學院院長鄭守... 27日上午的說明會，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、台大公衛學院教授陳秀熙、詹長權及彰化縣衛生局長葉彥伯、台大公衛學院院長鄭守夏均出席。中央社

更新時間: 2020-08-27 14:30

首次發稿: 2020-08-27 10:21

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）彰化縣衛生局和台大公衛學院合作進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）病毒血清抗體檢測，原訂25日舉行期中報告記者會，但計畫主持人、台大公衛學院教授詹長權日前表示，因行政作業來不及而取消，引發連日風波。

台大公衛學院今天(27日) 上午在台大校友會館，正式舉行彰化血清抗體檢測研究說明會，記者會從上午10時進行到11時30分左右結束。

說明會由計畫主持人詹長權、公衛學院教授陳秀熙、彰化縣衛生局長葉彥伯等人一同出席，也邀請中央疫情指揮中心發言人莊人祥、台大公衛學院院長鄭守夏到場參與（如上圖) 。

今天記者會首先由莊人祥開場，接著由詹長權、葉彥伯、陳秀熙等人陸續說明此項研究進行的來龍去脈。

今天記者會中，

台大公衛學院教授詹長權指出

這次計畫推動是彰化縣衛生局和所有醫療院所去找人，名單都是彰化縣衛生局掌握的確診居家檢疫及密切接觸，和第一線工作人員。彰化縣對於社區有公共衛生評估需要幫忙，所以台大公衛學院就去幫忙。

台大公衛沒有抽到一滴血，也沒有經過臨床，台灣大學只是努力分析這筆資料， 研究是有IRB審查通過，這是公共衛生的防疫工作。

詹長權說，全世界在3至4月就開始進行抗體檢測，葉彥伯是國內結核病傳染病專家，長期做了很多很有用的措施在追蹤找出疾病，所以彰化縣會有一些超前部署啟動一些事情。

詹長權表示，抗體資訊是防疫的重要資產，這次靠彰化縣政府長期努力，才能 在兩至三個月內做到一般學者兩年也可能做不到的研究。

詹長權指出，彰化模式是我們的驕傲，看到不了解(葉)彥伯的人那樣說他，為他覺得滿委屈的。詹長權認為大家應該好好保護與善待這些保護台灣的公務員。

他並說，不能搶功說什麼都是台大公衛在做，本來想說要讓指揮中心知道就好，但是學界對我們非常期待，所以就把草稿給一些人檢視，今天早上才接到來自美國的回應，所以記者會才有一點延遲。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出:

此項檢驗以今年2-3月疫情高峰期 ，最有可能感染的人（確診個案接觸者、居家檢疫者、相關醫護甚至警消等)為主，共完成4841人抗體檢驗。

驗出中和抗體陽性，就代表個案被感染過，也產生保護力，這是血清抗體檢測準確度非常高的方法。

葉彥伯說，中和抗體檢測方法，是抽完血之後，血清和活病毒會混在一起。若受檢者的血清沒有抗體，病毒會維持活性，這時候再把病毒放到活細胞，會把細胞殺死，若測不到活細胞，就是陰性。反之，如果產生中和抗體，血清跟病毒混在一起，抗體會把病毒包住，就沒有能力侵犯細胞，細胞活得好好的，就是陽性反應，就是有保護力。

結果上述感染風險最高的族群 4841人當中，中和抗體陽性者共4人， 血清抗體檢測 陽性率為萬分之8.3 ，證明一般民眾在社區相當安全，不怕被感染，一般人也不用採檢抗體。

此外截至8月12日為止，1至4月確診的18人都有產生具有保護力的中和抗體，尤其將近100天之後仍然有保護效果，這是好消息。

此項科學證據說明，台灣第一個本土病例發生地彰化是安全的，由此可推斷全台灣也是安全的。

這對未來疫苗研發，或是圍堵可能發生的第二波疫情，都是相當正面的資訊。

另一方面，這也說明台灣中央防疫決策是正確的，民眾應繼續配合政府的防疫措施。

台大公衛學院教授陳秀熙則說

台灣防疫成效達73%，確診者全數有抗體，可以持續3-5個月。這對疫苗及治療研發，有相當大的幫助。

陳秀熙在記者會表示，血清抗體調查結果發現，18名確診者都產生中和抗體；另4841名高風險者中，居家檢疫者有1人產生中和抗體、確診者的接觸者有3人產生中和抗體；醫療院所員工、防疫人員共2931人（包含在高風險族群內），沒有人抗體陽性。

此項研究提供了 「 台灣沒有造成社區流行 」 的科學證據。 血清抗體檢測 陽性率萬分之8.3 ，證明 「台灣本土感染非常低」 ， 全世界沒有一個國家可以像台灣這樣 。

台大公衛學院教授詹長權

記者會最後 ，詹長權公開了同儕審查的意見，包括蘇益仁教授、不願具名的專家2、以及Dr. Michael Lu等，均對研究持正面評價。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中26日表示，已要求研究單位3天內提出研究計畫及審查細節，將調查有無違法。繳交期限就是27日。

彰化血清檢測原訂25日舉行期中報告記者會，臨時宣布停辦，引起許多爭議。台大公衛學院教授詹長權、陳秀熙等人26日發出採訪通知，預計27日上午說明抗體評估結果。也就是針對彰化縣參與此次研究調查的民眾在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）的核蛋白抗體、表面棘蛋白抗體，以及中和抗體反應陽性率與反應強度評估結果進行說明。

採訪通知也提到，將針對研究族群中，經由境外與本土個案血清調查結果進行比較分析。

不過，外界對彰化血清抗體研究是否違反研究倫理多所關注：中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中26日下午在記者會表示，已要求研究單位3天內提出研究計畫書，將調查有沒有違反人體研究法。

衛生福利部醫事司長石崇良接受媒體聯訪時表示，在24日已發函至台大公衛學院，要求3天內回覆研究計畫書、研究倫理審查委員會（IRB）同意文件、受試者同意書等，27日下班前應要收到。

至於台大公衛27日上午就要公布結果；石崇良說，因未收到相關文件，很難說明該研究有無違法，依人體試驗管理辦法規定，在未完成人體試驗研究前，研究結果不可對外公布，但人體研究法規定的人體研究案則沒有限制。彰化縣萬人血清抗體研究應屬人體研究案，若研究者認為IRB沒問題，可以對外說明。

外界將台大公衛將舉行的說明會，視為與指揮中心「大和解」；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，沒有和解不和解情況，指揮中心對萬人血清有一些看法，也希望他們成功，但沒有和解不和解問題，只是希望相關研究由執行者公布，會比較清楚，將爭議降到最低。

陳時中曾要求台大公衛不要「蓋牌」，應公布萬人血清抗體結果；陳時中26日說，外界若認為「蓋牌」說太政治性，他表達歉意，只是希望資訊公開。

陳時中25日接受媒體聯訪時說，彰化萬人血清抗體研究先前不斷對社會報告引發討論，現在卻蓋牌引發爭議，盼研究者負責任、說清楚，且盼不必要的爭議盡早落幕。

不過，有媒體26日下午在疫情記者會上提問，外界質疑陳時中的蓋牌說政治性，且有專家認為應有證據才能說蓋牌。

陳時中表示，若覺得「蓋牌」太過於政治性，他表達歉意，只是希望資訊能夠公開。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙26日舉辦「跨領域新冠肺炎防疫科學說明會」，他在接受媒體聯訪時強調，會盡快以「服務型」的方式對外公布，讓全民監督。

對於外界質疑血清抗體研究計畫是否有經過IRB（研究倫理委員會）審查，陳秀熙強調「都有按照程序在做」，台大公衛學院與彰化合作不是第一次，有經過IRB才可能發表文章，不可能沒有IRB。