蔡總統核心幕僚 劉建忻出任台灣考試院秘書長

總統府副秘書長劉建忻將轉任考試院秘書長，總統府表示，總統蔡英文考量考試院後續責任重大，尊重新任考試院長黃榮村的邀請，同意劉建忻離任，盼借其完整歷練，襄助考試院新團隊順利推動各項業務。

總統府今天發布總統令，劉建忻將出任考試院秘書長，自109年9月1日生效。

總統府發言人張惇涵表示，黃榮村近期向劉建忻邀請，盼其能出任考試院秘書長，希望憑藉其長年對政府運作及政策溝通的熟稔，協助推動考試院相關業務。

張惇涵說，蔡總統也考量考試院後續責任重大，尊重黃榮村的邀請，也同意劉建忻的離任，期盼能夠借其完整歷練，襄助即將就任的黃榮村及考試院新團隊順利推動各項業務。至於總統府副秘書長的遺缺，將待人選確認後，再行對外說明。

野百合學運出身的劉建忻是外省籍，美國喬治城大學公共政策碩士，曾任民進黨副秘書長、行政院研考會副主委、台南市政府副秘書長，並曾三度代理總統府秘書長，是民進黨內重要幕僚角色。

前總統陳水扁執政時，他被時任行政院長游錫堃延攬到政院辦公室，之後隨游錫堃到中央黨部任職。

民進黨在野後，蔡英文接任黨主席，劉建炘出任民進黨政策會副執行長，2012年接受時任台南市長賴清德邀請，到台南市府任副祕書長。2014年年底歸隊後至今，劉建忻一直深受蔡英文信賴，是最核心的決策內圈。