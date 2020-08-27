為氣候議題罷課抗議一年 瑞典女孩Greta Thunberg終於返校

Greta Thunberg於2020年5月至布魯塞爾參與歐洲環境委員會的會議（圖/美聯社） Greta Thunberg於2020年5月至布魯塞爾參與歐洲環境委員會的會議（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）還記得去年在聯合國氣候高峰會(United Nations Climate Action Summit)上撻伐各國領袖的16歲瑞典女孩Greta Thunberg嗎？今年8月，她於Instagram上發表一張手握腳踏車龍頭的照片，並以文字表示「終於回學校的感覺很好！」顯示她將結束一年多的空擋年，重啟求學生活。

2018年暑假結束時，童貝里（Greta Thunberg）發起了為氣候變遷而罷課的抗議活動(School strike for climate)，強調人們應重視全球暖化問題，並主張政治人物和成年人應該採取實際行動，為保護地球和後代子孫做得更多。

當時，她於每週五在瑞典議會外進行抗議，要求瑞典政府應根據 2015 年聯合國氣候峰會通過的《巴黎協定》減少碳排放量。這樣的舉動也引起世界各國學生響應，並以「Fridays for future」為名舉辦定期的示威活動。

2018年底，童貝里於《聯合國氣候變化綱要公約》第 24 次締約方會議上舉行演講，2019年9月，她則在聯合國氣候高峰會上，質疑各國領袖在面對氣候變遷時「怎麼敢毫無作為？」而今年7月，她更於瑞典達沃斯舉辦的世界經濟論壇中發表演說。

這位曾被提名諾貝爾獎，更獲選為2018時代雜誌年度最具影響力青少年之一的女孩，今年於社群媒體上表示她終於重返校園，儘管如此，全球氣候議題仍需你我的持續關注，才有獲得改善的一天。