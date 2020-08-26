和逸、慕軒飯店住房快閃每晚2,099元起

暑假進入最後倒數，安心旅遊補助你用了嗎？國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店與慕軒飯店共同推出『8月快閃Flash Sale』住房專案，即日起至2020年8月31日止（入住到9月底），凡預訂「和逸飯店‧台北民生館/台北忠孝館」每房每晚含稅價僅2,099元；或入住優雅低調「慕軒飯店」，每房每晚也只要2,599元，更可用「加1元」銅板價品嚐豐富Buffet自助式早餐。此外本專案也適用【安心旅遊補助】及【振興三倍券】方案，花0元住飯店不是夢！快閃訂房只剩7天，CP值爆表優惠千萬別錯過。

台北夏日輕旅行 住飯店不用錢趁現在

想要抓住夏天的尾巴，恣意遊走大台北街頭，飽覽城市風景；或者身為在地居民，只是想要脫離日常，沉浸在慵懶舒適的渡假氛圍，和逸與慕軒飯店獻上誠意滿分的真摯款待！旅人可選擇訂房網站高評價「和逸飯店‧台北民生館」，或鄰近華山文創園區「和逸飯店‧台北忠孝館」，快閃價每房每晚只要2,099元。想要體驗台北米其林指南推薦旅宿的低調奢華與暖心服務，「慕軒飯店」同步祭上每晚2,599元的驚喜優惠，且假日都不須額外加價！

為了讓旅客能更從容感受住宿體驗，凡預訂快閃住房專案，加1元即可輕鬆享用晨光Buffet早餐，享受早晨被香醇濃郁的現煮咖啡喚醒，自在品嚐現點現煎蛋料理、新鮮生菜水果和各式經典冷盤熱食。不論是家庭親子出遊、還是閨蜜好友輕旅行，趕快手刀訂房住起來。