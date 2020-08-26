台灣觀光局建置3項旅館業職能基準

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導) 交通部觀光局委託中華觀光人力資源暨資訊發展學會辦理之旅館職涯發展計畫，已於7月30日完成第二階段成果審查，新完成建置的3項旅館基層從業人員職能基準分別為：旅宿電商運營人員、活動指導員、行銷業務專員，本會將依審查會議決議事項辦理修正後，由觀光局函送勞動部勞動力發展署辦理彙收公告。

本計畫第一階段工作為旅館基層從業人員職能需求盤點及規劃建置 3 項旅館基層從業人員職能基準，並依據下列5項原則選擇旅館業界最需建置的3項職能基準：1.觀光業新興職務需求者；2.受訪旅館業者 25%以上認為從業人員技能不足者；3.我國無相關基準建立者；4.未有法規限制其從業人員資格者；5.不涉及安全衛生者。除此之外，後續亦透過訪談、3場次的專家會議、文獻分析，以及召開產、官、學界的產官學專家會議討論後，始決定優先建置本案的3項職能基準。

本計畫第二階段工作為建置 3 項旅館基層從業人員職能基準，包括訪談31位旅館產業界代表、辦理3場次專家會議產出職能基準初稿，再透過問卷調查至少300人次、回收總數150人次以上，以及邀請相關領域專家學者出席辦理6場次研討會議，所有程序均依循職能基準發展品質認證作業規範內涵辦理，並參考職能基準發展作業四大流程，因此建置過程更具公信力。

透過第二階段所發展出來的職能基準，經過觀光局於7月30日召開審查會議，會中委員除邀請旅館業界及學界代表外，亦請勞動部勞動力發展署共同與會討論，以確保產出成果能符合旅館實務需求及職能基準建置之相關規定。觀光局表示建置完成的 3 項旅館基層從業人員職能基準後續由勞動部勞動力發展署公告後，各界即可至該署iCAP「職能發展應用平台」逕行下載應用該3項職能基準，讓旅館業者、學校和培訓機構能有效參考與落實應用，縮短學訓用落差，達成學訓用合一的目標，真正貼近產業實務面需求。