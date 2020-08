印尼與台灣視訊協力 促進女性企業家經濟參與

APEC女性新創企業加速器工作坊,於2020年8月26至27日盛大展開。基於疫情防護考量,本次會議採線上視訊舉行。儘管新型冠狀肺炎疫情持續影響亞太區域經濟運作,印尼合作暨中小企業部(Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, CSMEs),以及我國經濟部中小企業處,透過數位科技,成功跨越地域限制,圓滿舉行本次會議。

本次會議見證APEC經濟體間的緊密結合,以及亞太地區中小企業及女性企業家積極協作,克服全球疫情困境。



本次與會者來自多元領域,包含亞太地區各經濟體代表、民間社團、產官學界、新創初創,以及業界重量人士;逾40位來自印尼、我國及其他APEC經濟體成員踴躍參與。與會者齊聚一堂,共同針對女性企業家培力及強化亞太區域中小企業合作等議題,分享產業洞見及寶貴經驗。

即便近年女性市場進入及資本取得能力逐漸提升,然而,根據2019年APEC研究報告指出,女性與男性相比,仍較難取得銀行信用認可。其次,市場進入條件,女性仍然面對許多法規及世俗規範的限制。

因此,為帶領女性企業及女性新創團隊,擴大市場參與,促進女性市場進入及資本取得條件,我國、馬來西亞、泰國、菲律賓於2019年提出「APEC女性新創企業加速器倡議」。

本次會議即是APEC女性新創企業加速器倡議之首場活動,盼透過鼓勵亞太區域經濟體間企業經驗分享,或是加速器資源共享,促進女性新創企業再創事業高峰。

後續工作坊將於今(2020)年10月在馬來西亞、11月在臺北陸續展開,並於今年11月18日壓軸舉行APEC女性新創企業加速器高峰論壇。透過前揭會議及論壇舉行,我國持續為女性賦權奮鬥,促進女性經濟參與,以創造亞太區域包容性成長的經商環境。(新聞轉載自新住民全球新聞網)