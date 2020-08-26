美種族爭議再起！威斯康辛警方近距離朝非裔男子連開7槍 執法過當引暴動

遭基諾沙市警察開槍射擊的Jacob Blake與家人的合照（圖/美聯社） 遭基諾沙市警察開槍射擊的Jacob Blake與家人的合照（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威活動因不斷爆發的衝突事件而持續延燒。23日，威斯康辛州一名非裔男子遭白人警方連開7槍，執法過當的畫面立刻在網路上瘋傳，引發當地市民激烈的抗議活動。

根據美聯社，23日下午5點左右，現年29歲的布雷克（Jacob Blake）於威斯康辛州基諾沙市的街邊，正在處理家庭紛爭，而後卻被3名警察攔查。當布雷克準備走上他的休旅車時，竟遭其中1名白人警察從背後近距離連續開槍射擊7次，其中有4次擊中背部。就在此時，布雷克的3個孩子在車中目睹了這驚悚的一幕。

25日，他的代理律師克魯普（Ben Crump）在記者會上表示，因受槍擊，布萊克的脊髓已斷裂，且大部分的結腸和小腸必須切除，目前陷入癱瘓，未來可能半身不遂，需要奇蹟才能再度行走。

他的家人也悲憤表示，警察連開7槍，草菅人命，要求政府逮捕該名開槍警察，並撤銷其他涉案警察的職權。自事件發生後，當地立刻爆發激烈的抗議行動，至今已連續3天，不少公共建築與商家均遭破壞，州政府必須出動催淚瓦斯及裝甲車嚴陣以待，這延續了今年5月，46歲非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭警壓頸致死案的示威活動，顯示新一波抗議潮已經開始。

布雷克遭槍擊事件也引發許多運動員的不滿，根據美聯社，NBA暴龍隊的球員們正考慮在第二輪第一場提出「罷賽」，騎士隊的詹姆斯(LeBron James)則在推特上轉發新聞畫面，嚴厲譴責警方之行徑。美國足球隊底特律雄獅(Detroit Lion)為表示抗議，25日於球場外聲援布雷克，並停止當日的練習。